Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque coordinado a gran escala contra Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva es "eliminar amenazas inminentes".

Poco antes del mensaje de Trump, el Ministerio de Defensa israelí había anunciado un "ataque preventivo" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio de Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", ha indicadoTrump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos también ha asegurado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear", según ha dicho en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Truth, en el que ha confirmado el ataque de su país contra Irán.

La embajada de EE.UU en Catar pide a sus ciudadanos resguardarse "hasta nuevo aviso"

La embajada de los Estados Unidos en Catar ha emitido un comunicado este sábado en el que recomienda a sus ciudadanos en el país, que acoge una de las más importantes bases militares estadounidenses en Oriente Medio, que busquen resguardo "hasta nuevo aviso".

Según la nota, el personal de la embajada en el país del golfo Pérsico ya está aplicando el protocolo denominado en inglés "shelter in place" - resguardarse en el entorno inmediato- y "recomienda a todos los estadounidenses a hacer lo mismo hasta nuevo aviso".

"Encuentren un lugar seguro, en su residencia o en otro edificio seguro. Tengan suministro de comida, agua medicamentos y otros bienes esenciales; eviten manifestaciones y mantengan un perfil bajo; sean conscientes del entorno; revisen los medios locales para noticias de última hora; estén preparados para ajustar sus planes; Mantengan su teléfono cargado y comunicaciones con su familia y amigos para informarles de su estatus", indicó la nota publicada en redes sociales.

Israel, con el apoyo de los EE.UU, ha bombardeado esta mañana Teherán, quebrando semanas de negociaciones entre las autoridades de la Republica Islámica y el gobierno del presidente Donald Trump para controlar la escalada bélica.

El pasado mes de junio, durante la oleada de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán y las instalaciones de su programa nuclear, Teherán respondió con un bombardeo simbólico -que fue avisado con tiempo- contra la base aérea estadounidense de Al Ueid, la mayor que Washington mantiene en todo Oriente Medio.