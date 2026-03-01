Unos 30 españoles quedan atrapados en un hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo

Una pareja de Badajoz, Grego y Juan, permanece atrapada en un hotel de Dubái junto a una treintena de españoles que este sábado tenían que coger un vuelo de vuelta a España, el cual fue cancelado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

La pareja había llegado a Dubái con un crucero de la naviera MSC, que también les había organizado el vuelo de vuelta tras esta última parada del recorrido.

"Llegamos allí temprano y todo bien, teníamos el vuelo a las 14.45 horas, y a eso de las 13.30 horas aproximadamente empezaron a salir todos los operadores a decir que se cancelaban todos los vuelos por cierre del espacio aéreo", ha contado Grego en conversación con EFE.

Sin saber qué hacer

Tras la noticia, la pareja permaneció cerca de una hora en el aeropuerto "sin saber muy bien qué hacer", según relata Grego. "Les dijimos que nos queríamos quedar en el aeropuerto por si salían vuelos y nos dijeron que no, que eso era imposible, y que no tenían más información que darnos", añade.

En esas horas fueron encontrándose con otros españoles en su misma situación, con los que han creado un grupo de Whatsapp para compartir toda la información que les va llegando.

"A eso de las 20.30 horas nos empezaron a decir que teníamos que abandonar el aeropuerto si o sí por seguridad. Tampoco sabíamos que estaba pasando, fue después cuando nos enteramos de que había caído un dron o que había habido un ataque", subraya Grego.

"Dando vueltas"

Otro grupo de españoles indicó a la pareja pacense que sus maletas estaban "dando vueltas" en la cinta de equipaje, y que alguien las había sacado y apilado contra una pared.

"Imagínate tremendo caos. Toda la gente moviéndose, intentando salir, pero conseguimos llegar a las maletas, y a partir de ahí estuvimos atascados todo el rato con miles de personas y tremendas colas. Después de unas tres horas conseguimos salir en la puerta y nos fueron reubicando en autobuses", rememora.

En el grupo que formaron con los españoles que se fueron encontrando hay personas de Málaga, Madrid, Salamanca, Navarra, Mallorca y el País Vasco, aunque, según apunta Grego, hay más españoles atrapados en Dubái.

Están lejos

"Algunos decidieron salir antes en taxi y se fueron por su cuenta, pero hoy dicen que ha sido un error porque están en hoteles muy lejos, en zonas muy alejadas", concreta.

Ellos, en cambio, hicieron "una piña". "Para que nos dejaron ir juntos íbamos diciendo todo el rato que éramos familia, y así conseguimos ir todos juntos en el mismo autobús y que nos realojaran en el mismo hotel, que es bastante bueno", explica.

Sobre cómo han vivido estas horas, Grego confiesa que anoche estuvieron "muy nerviosos" porque de vez en cuando escuchaban explosiones.

Más tranquilos

"Hoy estamos más tranquilos", afirma la pareja, que se encuentra en el hotel Canal Central Hotel Business Bay Dubai, que les ha sido proporcionado, según comentan, por el Gobierno de Emiratos Árabes, que les ha pedido no salir de las instalaciones.

"En la zona donde estamos ahora mismo no vemos nada, pero las explosiones se escuchan bastante fuerte", resalta. Grego asegura que, de momento, ni ella ni sus compañeros han podido ponerse en contacto con la Embajada. "No tenemos ni idea de cuando vamos a salir de aquí", lamenta.