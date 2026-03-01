Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ghana afirma que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania
Las autoridades de Ghana han confirmado este viernes que 55 de sus ciudadanos han muerto en combates en el marco de la invasión de Ucrania tras ser reclutados por el Ejército de Rusia, de un total de 272 que se calcula que han participado desde que comenzó la guerra hace ya más de cuatro años.
Durante su visita a Ucrania, el ministro de Exteriores ghanés, Sam Okudzeto Ablakwa, ha lamentado que estos ciudadanos "se hayan visto arrastrados a este conflicto armado por parte de redes de tráfico de personas".
"Esto es deprimente y terrorífico", ha aclarado, al tiempo que ha cifrado en dos los prisioneros de guerra ghaneses. "Como Gobierno responsable, no podemos mirar para otro lado ante estas estadísticas. No son solo números, representan vidas humanas y la esperanza de muchas familias ghanesas", ha aclarado.
Envían a prisión al jefe del servicio de Seguridad en Yitomir en el marco de la purga anunciada por Zelenski
El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha decretado este viernes prisión preventiva durante los siguientes 60 días bajo una fianza de casi siete millones de grivnas (cerca de 140.000 euros) para Volodimir Kompanichenko, jefe de la delegación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Yitomir.
Kompanichenko fue detenido el miércoles junto al comandante de la Fuerza Aérea, Andri Ukrainets, el mismo día en el que el presidente Volodimir Zelenski anunció una "depuración" de los servicios de Seguridad del país de aquellos funcionarios "cuyos intereses no son los de Ucrania".
Hungría afirma que Ucrania sólo traería corrupción y guerra si entra en la Unión Europea
El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este viernes de "broma pesada" que la Unión Europea, a la que Hungría pertenece, quiera incorporar a Ucrania, un país al que calificó como el más corrupto de Europa.
"Serbia fortalecería a la UE, contribuiría a su desarrollo y también a la paz en el continente. Mientras, los ucranianos quieren traer la guerra, cereales de mala calidad y la mafia ucraniana a la Unión Europea", declaró Szijjártó en rueda de prensa en Belgrado junto con la ministra de Economía serbia, Adrijana Mesarovic.
Un manual sobre los drones llegará pronto a las escuelas rusas
Un manual sobre los drones estará disponible pronto en las escuelas rusas, señala este viernes el portal Fontanka. El libro está dedicado al diseño de los vehículos no tripulados y la elección de ese campo como carrera profesional.
El manual se difundirá en las escuelas entre alumnos del 10 y 11 grado, de entre 16 y 17 años. Actualmente, varias universidades rusas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar en la construcción y el manejo de drones.
Según datos oficiales, Rusia fabrica unos 4.000 aparatos no tripulados cada día, una cifra que aumentó considerablemente tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.
Ucrania reitera que "es inútil" en estos momentos hablar de elecciones presidenciales
Las autoridades ucranianas han vuelto a descartar la posibilidad de celebrar elecciones mientras continúe la guerra, respondiendo así una vez más a las demandas de quienes cuestiona la legitimidad del presidente, Volodimir Zelenski, entre ellos su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo ha planteado varias veces.
"Hablar de elecciones en las circunstancias actuales es inútil", ha valorado el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista al diario libanés 'Al Modon', en la que ha descartado también una convocatoria en caso de que se decrete un alto el fuego.
Zelenski cree que existe la posibilidad de poner fin a la guerra antes de las elecciones de noviembre de EEUU
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre en Estados Unidos.
"Ahora creo que tenemos una oportunidad", ha valorado el presidente ucraniano en una entrevista para Sky News, en la que ha subrayado que los acontecimientos del próximo año, si existe "la oportunidad de terminar la guerra antes de otoño", dependerán de lo que ocurra "estos meses".
Rumanía emite alertas a sus ciudadanos ante un repunte de los incidentes con drones rusos cerca de la frontera
Las autoridades de Rumanía han emitido alertas a sus ciudadanos durante los últimos días ante un repunte de los incidentes con drones del Ejército ruso cerca de la frontera con Ucrania, uno de los cuales entró el jueves "brevemente" en el espacio aéreo rumano al norte de la ciudad de Sulina.
El Ministerio de Defensa rumano ha indicado este viernes en un comunicado que en un "nuevo ataque de Rusia contra los puertos de Ucrania en el Danubio, los sistemas de radares rumanos han detectado un dron en espacio aéreo ucraniano que se dirigía hacia la ciudad rumana de Tulcea".
Hungría y Eslovaquia crean una comisión para analizar el estado del oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado este viernes la creación de una comisión conjunta con el Gobierno eslovaco para analizar el estado del oleoducto Druzhba, que se encuentra en el centro de nuevas tensiones con Ucrania, país al que acusan de haber atacado la infraestructura que permitía el suministro de petróleo desde Rusia a estos países.
Orbán ha señalado así que ha llegado a un acuerdo con su homólogo eslovaco, Robert Fico, lo que permitirá investigar la situación en torno al oleoducto, tal y como ha puntualizado en un mensaje difundido a través de redes sociales.
La UE denuncia años de represión en Rusia en el undécimo aniversario del asesinato del opositor Nemtsov
La Unión Europea ha recordado este jueves el undécimo aniversario del asesinato del opositor ruso Boris Nemtsov, abatido a tiros el 27 de febrero de 2015 cerca del Kremlin, y ha denunciado el "deterioro continuado" de los Derechos Humanos en Rusia, así como la represión y las "crecientes restricciones" contra la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación independientes.
En una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la UE ha acusado además a Moscú de incumplir de forma sistemática sus obligaciones internacionales al no liberar "de manera inmediata e incondicional" a todos los presos políticos.
El Kremlin no confirma aún que la próxima reunión sobre Ucrania vaya a celebrarse en Abu Dabi
El Kremlin no confirmó este viernes que la próxima reunión trilateral entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se celebrará en Abu Dabi a principios de marzo, como adelantó ayer el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. "Hay labores en marcha, se celebran contactos. Cuando haya un acuerdo definitivo, os informaremos", dijo a la prensa rusa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. En cuanto a las actividades del emisario económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, en Ginebra, Peskov dijo que su trabajo continúa y "cuando haya resultados, esta información por supuesto, se compartirá" con los medios.
