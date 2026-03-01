Ataque de EEUU e Israel contra Irán
Irán nombra al general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria
Sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel
DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo
EFE
Madrid / Teherán
Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.
Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen de los Ayatolás.
Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- La Confederación Hidrográfica del Júcar triplica la capacidad de desagüe del barranco del Poyo en Chiva
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Centenares de jóvenes hacen cola para inaugurar el Salón del Cómic 2026
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- La Fiscalía de València y tres acusaciones son favorables a prorrogar la causa de la dana hasta octubre de 2026
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones