Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut

Así fue el ataque de Israel sobre el complejo de Ali Jameneí

R. Gargoi / J. Quintana

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

