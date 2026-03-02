Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán

La embajada insta a extremar la precaución y advierte de posibles ataques contra ciudadanos estadounidenses en Manama

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Agencias

Europa Press

La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.

"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.

Noticias relacionadas

Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  3. La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
  4. Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
  5. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  6. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  7. Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
  8. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística

La Acadèmia tumbó el cambio de nombre de València con 16 votos en contra y solo 2 a favor

La Acadèmia tumbó el cambio de nombre de València con 16 votos en contra y solo 2 a favor

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases

Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases

El valencianista José Copete, operado de la rodilla izquierda

El valencianista José Copete, operado de la rodilla izquierda

Así fue el rocambolesco intento de rescate de un guacamayo en plena Cabalgata del Ninot de Xàtiva

Así fue el rocambolesco intento de rescate de un guacamayo en plena Cabalgata del Ninot de Xàtiva

Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait

Gran despliegue para rescatar a un guacamayo atrapado en un árbol de Xàtiva

Tracking Pixel Contents