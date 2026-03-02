Oriente Próximo
Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán
La embajada insta a extremar la precaución y advierte de posibles ataques contra ciudadanos estadounidenses en Manama
Europa Press
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.
"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.
Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística