Merz acude a la reunión con Trump como aliado "comprensivo", pero descarta intervenir en los ataques a Irán

"No vamos a aleccionar a nuestros aliados", afirmó el canciller Friedrich Merz, antes de partir hacia Washington para reunirse con Donald Trump, desde su posición de aliado "comprensivo" con los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán y pese a reconocer el "dilema" que supone respaldarlos desde el punto de vista del derecho internacional. Alemania descarta participar en esa guerra, según su ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, puesto que no tiene bases militares en la región. Si se actuará, sin embargo, para "proteger a nuestros soldados si son atacados", aclaró Wadephul, en relación al comunicado difundido el domingo por el denominado bloque E3 -es decir, Francia, Reino Unido y Alemania- en que los tres gobiernos hablaban de tomar medidas para "destruir la capacidad de ataque de Irán". Cada país interpreta dicha declaración "a su entender", según Wadephul.

La aclaración del ministro se produjo desde la radio pública Deutschlandfunk. Poco después, el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, se pronunció en esa misma dirección, además de abundar en el respaldo de Merz hacia los ataques sobre Irán lanzados por "nuestros firmes aliados", Estados Unidos e Israel. El canciller no acude a Washington para "formular críticas sobre las violaciones al derecho internacional", añadió el portavoz. Incidió así en la declaración del propio Merz del domingo, en una breve intervención ante los medios, que inició aludiendo al derecho internacional para afirmar a renglón seguido que no era su propósito "aleccionar a sus aliados".

Segundo encuentro en la Casa Blanca

Merz emprendió viaje este lunes hacia Washington, una visita programada de antemano, pero que coincide con los ataques estadounidenses e israelíes. El punto principal de su visita será su reunión este martes con Trump. Berlín, de acuerdo a las pautas de su política exterior, mantiene la consigna de la fidelidad inquebrantable hacia Israel, lo que justifica en razones de responsabilidad histórica tras el Holocausto. Las grietas provocadas en el eje transatlántico por las provocaciones antieuropeas de Trump no le apartan tampoco ahora de la línea de la lealtad o incluso sumisión hacia Washington.

Será su segundo encuentro en la Casa Blanca con Trump desde que alcanzó la cancillería, en mayo del año pasado. Inicialmente, la cuestión prioritaria iba a ser Ucrania. Pero ese conflicto ha quedado al menos momentáneamente desplazado ante la escalada bélica de Oriente Medio.

Merz, además de expresar el domingo su comprensión hacia los ataques contra Irán, dijo compartir la alegría de muchos iraníes ante la presumible caída del régimen de Teherán. "Es un régimen de terror, que solo entre finales del año pasado y comienzos del presente se ha cobrado la vida de miles de personas", dijo.

Ni el canciller, ni su portavoz ni el ministro de Exteriores han condenado los bombardeos o la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Lo único que ha admitido Merz es que se encuentra ante un "dilema". "El derecho internacional también tiene sus límites. Su implementación puede colocarnos ante dilemas como el actual, en que la seguridad y el derecho internacional parecen ser incompatibles", afirmó el portavoz gubernamental.

Evacuación de enfermos y niños

El ministro Wadephul informó asimismo de que se están ultimando los preparativos para evacuar, a través de Riad, a ciudadanos alemanes de la región del Golfo. Se estima que hay unos 30.000 personas en esa situación. La operación se hará con vuelos charter de la aerolínea Lufthansa, aunque se está también en contacto con otras compañías. Se dará prioridad a personas enfermas, menores y mujeres embarazadas, según informaciones del Ministerio.