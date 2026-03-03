Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Trump alardea de tener un "suministro ilimitado" de armas: "Las guerras pueden ser luchadas para siempre"

Arabia Saudí confirma que la embajada estadounidense en Riad ha sufrido un ataque con drones y Washington pide a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio

Nuevas imágenes de la operación de EEUU 'Furia Épica' contra Irán

Nuevas imágenes de la operación de EEUU 'Furia Épica' contra Irán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día tras una nueva oleada de bombardeos cruzados en la región, marcada por el ataque contra la embajada de EEUU en Riad, mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  3. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  4. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  5. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  6. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
  7. Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València
  8. Las Fallas inauguran los puestos de venta de buñuelos... y con multas incluidas

Atascos en València: retenciones kilométricas en la A-7 y la V-30 y niebla en el interior, según la DGT

La jueza de la dana de Valencia rechaza la recusación contra ella del abogado youtuber: "Es un fraude procesal que busca apartarme, sin causa alguna"

Una habitación "propia": la Vall de Gallinera adjudica dos viviendas compartidas a jóvenes, y no pagan alquiler, sino 100 euros de luz y agua

Amazon confirma las fechas de la Fiesta de Primavera 2026 (y los productos que todos van a buscar)

La guerra entre Pakistán y Afganistán deja ya 146 víctimas civiles

La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva

