Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día tras una nueva oleada de bombardeos cruzados en la región, marcada por el ataque contra la embajada de EEUU en Riad, mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo.

