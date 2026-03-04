Guerra comercial
Bruselas defiende a España ante las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar para salvaguardar los intereses de la UE"
EFE
Bruselas
La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.
