Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bruselas acusa a Rusia de usar la escalada en Oriente Próximo como "excusa" para no negociar la paz con Ucrania

La Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar la escalada del conflicto en Oriente Próximo como "excusa" para no reunirse con Ucrania en el marco de sus negociaciones para un acuerdo de paz, después de que el Kremlin haya esgrimido que no ve clara una nueva reunión en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Por supuesto, para Rusia cualquier excusa para no reunirse es una buena excusa, así que no resulta muy sorprendente", ha sostenido en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, tras las dudas mostradas por Moscú sobre una nueva ronda de negociaciones con Kiev a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.

También se ha referido a este asunto la portavoz de Exteriores de la UE Anitta Hipper, que ha sostenido que "la ubicación es una excusa" y que Rusia la está usando para "dilatar, posponer y continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania".