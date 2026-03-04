Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los efectos de la guerra en Irán

Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" tras las amenazas de Trump de "cortar todo el comercio" con España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios en el Palacio del Elíseo, el pasado 6 de enero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios en el Palacio del Elíseo, el pasado 6 de enero. / FERNANDO CALVO / POOL / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la "solidaridad europea de Francia" ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España tras su negativa a que EEUU pueda usar las bases de Rota y Morón para atacar Irán.

"El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio y llegó incluso a sugerir la posibilidad de un embargo.

Noticias relacionadas

Sánchez ha comparecido este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra". El jefe del Ejecutivo ha defendido que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".

¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de marzo 2026?

Cruz Roja multiplica por 10 las atenciones en Aldaia y Alaquàs por la dana

El Palau de la Música se suma al 8M amb un concert de l’Orquestra de València dirigida per Virginia Martínez i obres de Consuelo Díez i Georgina Derbéz

ITP Aero factura 1.882 millones en 2025, un 17% más, por el crecimiento de la aviación comercial y defensa

Diversión, adrenalina y relax: crucero con parada en islas privadas

Un mes y doce actividades para ir de la mano hacia la igualdad en Puçol
