La UE exige a Irán detener sus ataques "injustificables" tras reunirse con los países del Golfo

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) y de los países del Golfo elevaron este jueves la presión diplomática tras la escalada en Oriente Medio que comenzó con el ataque de Israel y EEUU sobre Irán el pasado fin de semana y la respuesta del régimen iraní tras la caída del ayatolá Alí Jameneí. Sin embargo, los ministros de Exteriores europeos se limitaron en su declaración conjunta a condenar los ataques iraníes como "injustificables", advirtieron de que "amenazan la seguridad regional y mundial" y reclamaron a Teherán el "cese inmediato" de sus acciones, según la declaración conjunta.

En ese sentido, los Veintisiete reafirmaron su "solidaridad" con los países del Golfo —Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos—, reiteraron su compromiso con la estabilidad regional y exigieron "protección de los civiles" y "pleno respeto del derecho internacional, del derecho internacional humanitario" y de la obligación de ajustarse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El objetivo del encuentro, que se celebra apenas cinco días después de la última cita, es un nuevo intento de seguir de cerca la evolución sobre el terreno y coordinar posiciones y dar un mensaje de unidad, entre la UE y los países del Golfo, establecida en el Acuerdo de Cooperación de 1988 y "reconfirmada" en la cumbre de Bruselas de octubre de 2024.

Nuclear, misiles y drones

Los ministros de exteriores recordaron "los amplios esfuerzos diplomáticos" emprendidos antes de los ataques para justificar la dureza de la actual posición frente a Irán y recordaron que han instado "constantemente" a Irán a "frenar su programa nuclear y su programa de misiles balísticos". Reclamaron, además, que se abstenga de actividades desestabilizadoras "en la región y en Europa", y que "cese la violencia atroz contra su propio pueblo".

La declaración añade un objetivo político de largo recorrido: "prevenir" que Irán "adquiera un arma nuclear" y "poner fin a la producción y proliferación" de misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y tecnologías que, según el texto, "amenazan la seguridad de la región y más allá".

Daños y objetivos civiles

Los daños a las infraestructuras que se concentran en los países del Golfo es motivo de temor para la UE, que considera que la seguridad energética y nuclear y la estabilidad de la región son "pilares fundamentales" de la estabilidad de la economía mundial, vinculados "intrínsecamente" a la seguridad europea y global.

Los "daños significativos" causado por ataques "indiscriminados" contra los países del Golfo han mermado infraestructura civil, incluidas instalaciones petroleras, infraestructuras de servicios y áreas residenciales, con daños materiales y amenazas a la seguridad, la protección y la vida de la población civil, según detalla el comunicado.

Los ministros reafirmaron la importancia de salvaguardar el espacio aéreo regional, las rutas marítimas y la libertad de navegación, con referencias explícitas al estrecho de Ormuz y al de Bab el Mandeb. También insistieron en la seguridad de las cadenas de suministro y en la estabilidad de los mercados energéticos globales. En ese marco, reconocieron la relevancia de la operación marítima defensiva europea Aspides y de la operación Atalanta para "proteger vías críticas" y "reducir la disrupción" de las cadenas de suministro, y alentaron la coordinación para apoyar esas misiones.

Derecho de autodefensa

La declaración recuerda el "derecho inherente" de los países del Golfo a defenderse "individual y colectivamente" frente a ataques armados, conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU. Los ministros añadieron que esos Estados "tienen derecho a adoptar todas las medidas necesarias" para defender su seguridad y estabilidad y proteger "sus territorios, ciudadanos y residentes", con el objetivo de restaurar la paz y la seguridad internacionales.

También señalaron la "responsabilidad" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el restablecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad y subrayaron el compromiso de estos últimos de que "sus territorios no se usarían para lanzar ataques contra Irán".

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, este jueves tras el Consejo de Asuntos Exteriores / NICOLAS TUCAT / AFP

La UE y los países del Golfo reafirmaron su "compromiso inquebrantable" con el diálogo y la diplomacia como medios para resolver la crisis. "Pedimos que se reduzca la tensión. Para nosotros, el acercamiento diplomático y la diplomacia son la mejor solución", afirmó la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, que defendió la desescalada tras la reunión. Además, agradeció la cooperación de los países del Golfo en la repatriación de ciudadanos europeos y señaló que continúan los contactos con socios regionales. También pidió no perder de vista otros frentes: "no dejar de lado Gaza", ni olvidar la situación en Líbano o Siria.