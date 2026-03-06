Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de Netanyahu siguen interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera "tajantemente" que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.