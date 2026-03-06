La guerra triangular: Irán golpea a EEUU atacando a sus aliados del Golfo y desata un terremoto regional

La de Irán está siendo una suerte de guerra triangular. Estados Unidos e Israel bombardean el país persa, y este responde devolviendo el golpe contra los países árabes de la región al otro lado del estrecho, aliados de Estados Unidos y que albergan sus bases. Son, de alguna forma, el talón de Aquiles estadounidense en la zona. Son objetivos fáciles: aunque están relativamente protegidos, no tienen una "cúpula de hierro" como Israel. Con una fracción de misiles y drones, se puede conseguir más daño y, por tanto, más efecto multiplicador.

Además, en una guerra prolongada, puede que Estados Unidos no tenga misiles Patriots para protegerlos a todos, y lleve el stock para defender a su principal aliado y muñidor de esta guerra, el Israel dirigido por el primer ministro Binyamín Netanyahu.

No es menor el daño que puede hacer Teherán a las economías de esos países del Golfo. Primero, porque muchos de ellos obtienen fuertes ingresos del turismo y de su papel como hub aéreo internacional del grueso de los vuelos que van y vienen a Asia, especialmente Emiratos Árabes Unidos. Pero es que, además, la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de choque del régimen, ha dado por cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde debe pasar uno de cada cinco barriles de petróleo del mundo.

Los países del Golfo se enfrentan, así, a un crudo dilema geopolítico.

“Cuando cese el fragor de la batalla, ¿cuál será el recuerdo que les quedará? ¿Se habrá producido un trauma en las sociedades y los líderes del Golfo por haber sido atacados por Irán? ¿Verán en ello la confirmación de que Irán era el mayor peligro regional? ¿O dominará el recuerdo de que la guerra la comenzó Estados Unidos a instancias de Israel, como dijo Marco Rubio? Al fin y al cabo, Israel ha sido el que le ha dado una patada al avispero", plantea para EL PERIÓDICO el experto en la región Haizam Amirah Fernández, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC) de Madrid.

Lucía Feijoo Viera

La respuesta está, según su parecer, sobre todo en la duración y alcance de la campaña actual. Y en la capacidad de defensa aérea de la que les provea Estados Unidos. Si los deja al albur de los misiles y los drones iraníes, eso puede minar las relaciones bilaterales con Washington.

Luego está el daño que puedan sufrir las infraestructuras críticas. Si hay una gran escalada bélica y el régimen acorralado de los ayatolás decide bombardear las desaladoras de las que depende el agua de los países de la península Arábiga, o si incluso deciden golpear las infraestructuras de generación de energía eléctrica y de producción de hidrocarburos en los puertos, a tiro de dron de Irán.

Geopolítica de los países del Golfo

El 25 de mayo de 1981, países árabes de la Península Arábiga crearon el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Alarmados por la inestabilidad en la región tras la revolución iraní (1979) y la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), decidieron crear un foro de negociación política, económica y militar. Los países fundadores son Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Esos son justo los que están recibiendo el grueso de los ataques de Irán (también se han producido en Jordania o Irak).

Teherán intenta internacionalizar el conflicto atacando a los países más débiles y más cercanos. Disparar misiles contra Israel no es rentable, casi todos son derribados. Lanzarlos contra los aliados de Estados Unidos podría tener un efecto más inmediato: que presionen a Washington para que detenga la guerra. Pero puede tener un efecto contrario: crear un frente nuevo para el régimen de los ayatolás.

Mapa que muestra los ataques de Irán a países vecinos. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Todos esos países tienen algo en común, que son alianzas con Estados Unidos y bases estadounidenses y, en algunos casos, acuerdos de paz con Israel. Pero también tienen una posición geopolítica muy diferente.

Emiratos Árabes Unidos (una federación de emiratos como Abu Dhabi o Dubai) vendría a ser la Esparta de la región. Su política es militarista, y provee de armas o da apoyo logístico al bando elegido de las guerras de Sudán, Libia, Yemen, Siria. Egipto y Somalia. Todo lo hace en sintonía con Israel, explica Amirah Fernández.

Luego están los países mediadores, como Qatar, Omán y, en ocasiones, también Kuwait.

Arabia Saudí se considera la potencia de la península Arábiga, con aspiraciones de liderazgo en el mundo árabe y en el mundo musulmán. "No hay más que ver las cumbres que organiza la Organización de Cooperación Islámica", aporta el experto. "Intenta coordinar, mostrar su legitimidad por la presencia de los dos lugares más sagrados del Islam. Tiene una prioridad, diseñada por el actual hombre fuerte del país, el príncipe Mohamed Bin Salmán (MBS): un plan de desarrollo a gran escala del reino, la visión 2030, para lo que se requiere estabilidad, seguridad, inversiones y buena imagen. Es lo contrario a lo que estamos viendo".

Radiografía geopolítica de los países del golfo

Qatar. Capital: Doha. Población: 3 millones. PIB per cápita: 70.851 euros.

Alberga la base aérea estadounidense de Al Udeid, donde se ubica un cuartel general avanzado del Mando Central estadounidense (CENTCOM) para la región. La política exterior qatarí busca un perfil de mediador. Ha estado involucrado en todo el proceso de negociación indirecta entre Hamás e Israel. Qatar no mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel, solo contactos puntuales. Con Estados Unidos mantiene una relación estratégica de seguridad y económica que define su posición geopolítica.

Emiratos Árabes Unidos. Capital: Abu Dabi. Población: 11 millones. PIB per cápita: 46.446 euros.

Tiene base aérea estadounidense de Al Dhafra, utilizada para despliegues militares y misiones de vigilancia. Emiratos estableció relaciones diplomáticas con Israel en los Acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos. Con Washington mantiene una asociación estratégica.

Arabia Saudí. Capital: Riad. Población: 35 millones. PIB per cápita: 32.448 euros.

Estados Unidos usa la base aérea de Prince Sultan. Arabia Saudí se concibe como potencia central del mundo árabe y del Golfo. El vínculo con Washington ha sido un pilar. Los presidentes estadounidense visitan y tratan con pleitesía a los monarcas saudíes. Se especuló con la posibilidad de que estableciera relaciones diplomáticas con Israel justo antes del ataque del 7 de octubre, pero desde entonces esa posibilidad se ha alejado, porque Riad considera que se ha cometido un genocidio en Gaza. Sí tienen fuertes lazos económicos.

Jordania. Capital: Amán. Población: 12 millones. PIB per cápita: 4.267 euros.

Permite a Estados Unidos el uso de la base aérea de Muwaffaq Salti (Azraq) para despliegues asociados a la seguridad regional. La geopolítica jordana está muy condicionada por el conflicto israelo-palestino, porque alberga un gran número de refugiados palestinos (la propia reina Rania lo es). Mantiene buenas relaciones con Estados Unidos. Es vecino y mantiene relaciones con Israel.

Omán. Capital: Mascate. Población: 5 millones. PIB per cápita: 18.741 euros.

Permite el uso de puertos y aeropuertos a Estados Unidos. Está estratégicamente situada en el entorno del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y que ahora está cerrado de facto. Es un país eminentemente diplomático, y hacía de mediador y de anfitrión en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán previas al ataque. En relación con Israel, Omán ha mantenido contactos y gestos puntuales a lo largo de décadas, pero se ha mostrado reticente a una normalización formal sostenida.

Baréin. Capital: Manama. Población: 2 millones. PIB per cápita: 27.396 euros.

En el país hay una presencia naval estadounidense destacada asociada a la 5ª Flota, con base en la capital Manama y una infraestructura de apoyo que convierte al reino en un punto de anclaje de la arquitectura de seguridad de Washington en el Golfo. Baréin se alinea de forma consistente con los socios del CCG. Mantiene también una relación estrecha con Estados Unidos. Baréin también normalizó relaciones con Israel en los Acuerdos de Abraham.

Kuwait. Capital: Ciudad de Kuwait. Población: 5 millones. PIB per cápita: 30.227 euros.

Noticias relacionadas

Fue liberado por el ejército estadounidense durante la primera Guerra del Golfo. Desde entonces, tiene instalaciones y campamentos de apoyo que facilitan despliegues y operaciones en el entorno del Golfo y de Irak. No tiene relaciones diplomáticas con Israel por la cuestión palestina.