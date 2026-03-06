Guerra en Irán
Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán
La agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país eleva las víctimas mortales a 1.230
EFE
El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram. La agencia iraní Fars ha reportado explosiones en varios puntos de la capital.
Es el séptimo día de ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos y Teherán, después de que Washington y el Estado judío lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado sábado que ha dejado 1.230 víctimas mortales, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.
Irán ha respondido con bombardeos sobre Israel, provocando 10 muertes, y contra países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y sus legaciones estadounidenses, como consulados, embajadas y bases militares.
