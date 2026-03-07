Al menos 40 muertos en un nuevo derrumbe en una mina de coltán de República Democrática del Congo

Al menos 40 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido este sábado en la mina de coltán de Rubaya, en Masisi, Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC), después de que se produjera otro derrumbe en esa misma mina el pasado 28 de enero en el que murieron unos 400 mineros.

El accidente de este sábado ha afectado a varias excavaciones artesanales del cerro de Rubaya, según informa el portal de noticias Congo Actual, que cita fuentes locales.

El derrumbe, localizado concretamente en el yacimiento de Gakombe, ha afectado a varios pozos de la mina y también a viviendas de la aldea de Gatabi causando importantes daños materiales, según recoge el portal de noticias Actualité. Vecinos y mineros comenzaron la búsqueda y rescate con medios improvisados, empleando piquetas, palos y manos desnudas.

El incidente se produjo sobre las 4.00 horas de la madrugada, aproximadamente una hora después del inicio de la actividad minera, y hasta el medio día habían sido recuperados una decena de cadáveres, incluidos los de seis niños, en la aldea de Gatabi. Una decena de heridos han sido ya trasladados a centros médicos.

La mina está siendo explotada de forma irregular bajo control de la milicia rebelde M23 y produce entre 115 y 125 toneladas de coltán al mes, según las autoridades.

Este es el tercer hundimiento ocurrido en la mina de Rubaya en menos de un mes, el más grave el del 28 de enero, cuando murieron más de 400 personas. Unas semanas después, el 3 de marzo, otro hundimiento mató a más de 200 personas en la misma zona. En junio de 2025 fueron más de 700 los muertos en un incidente similar.

A pesar de estos accidentes la actividad minera continúa a gran escala en esta zona, clasificada como "zona roja" por las autoridades congoleñas, por lo que está prohibida cualquier explotación debido a los riesgos para la seguridad y el medio ambiente.

Los túneles son excavados a mano por miles de mineros artesanales, a menudo sin equipo ni supervisión técnica. Los túneles resultantes son inestables y pueden derrumbarse en cualquier momento, especialmente durante la temporada de lluvias.

Rubaya es uno de los principales centros mundiales de extracción de coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de componentes electrónicos. Según diversas estimaciones, esta zona suministra una parte significativa del tantalio mundial, un componente esencial para teléfonos móviles, ordenadores y equipos industriales.