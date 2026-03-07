EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El opositor Rosales pide crear condiciones para hacer elecciones "transparentes" en Venezuela

El opositor venezolano Manuel Rosales dijo este viernes que se deben establecer todas las condiciones para que eventualmente se celebren en el país suramericano unas elecciones que sean "limpias" y "transparentes", dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Se tienen que reinstitucionalizar los poderes, se tiene que cambiar el CNE (Consejo Nacional Electoral), revisar el registro electoral, crear las condiciones para que de verdad las elecciones sean limpias y transparentes", indicó el exgobernador del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en una rueda de prensa por el 20 aniversario de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Igualmente, Rosales sostuvo que es necesario lograr la estabilización política y económica, con aumentos de salarios y pensiones, mejorar el sistema eléctrico, así como derogar leyes como la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.