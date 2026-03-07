Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como "un crimen de guerra".

"Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán", declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún "está investigando".

Trump rechazó la responsabilidad de Estados Unidos pese a que investigaciones de medios con base en imágenes satelitales, como una del New York Times, indican que "lo más probable" es que las fuerzas estadounidenses hayan atacado la escuela, donde murieron casi 180 personas, en su mayoría niñas, según la Media Luna Roja Iraní.

Este ha sido el ataque más controversial desde que comenzó la guerra hace una semana, pues expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han pedido indagar el hecho como un posible "crimen de guerra".

Mientras Hegseth sostuvo que "la única de las partes" del conflicto que "ataca civiles" es Irán, Trump lo atribuyó a la falta de precisión de las Fuerzas Armadas del país persa.

"Creemos que lo hizo Irán", insistió el mandatario al interrumpir a su secretario. "Son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión en lo absoluto. Lo hizo Irán", remarcó el líder republicano.

Irán ha calificado de "acto bárbaro" el ataque al colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, del sur iraní, un hecho por el que ha culpado a Israel.

Trump hizo estas acusaciones tras recibir este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron, las únicas víctimas fatales de Estados Unidos hasta ahora, tras prometer que mantendría "al mínimo" las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán.

El mandatario también afirmó este sábado en Miami que el Ejército de Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.