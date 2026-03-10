Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se desmarcó este martes de Ursula von der Leyen al defender que el interés de la Unión Europea pasa por “garantizar que el mundo siga basado en reglas” y por apostar por “soluciones multilaterales” frente a la creciente fragmentación global. El dirigente portugués sostuvo además que Estados Unidos “desafía el orden internacional basado en reglas”, pero insistió en que la respuesta europea no puede ser el unilateralismo, sino la defensa de la Carta de la ONU y del derecho internacional.

A esa toma de distancia se sumó después la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, que explicitó su discrepancia con la presidenta del Ejecutivo comunitario. Ribera advirtió de que es “muy peligroso” abrir un debate que “parece cuestionar el derecho internacional”, subrayó que “el respeto al derecho internacional es una premisa básica” y recordó además que “corresponde al Consejo Europeo fijar posición” en materia de política exterior, en un momento especialmente delicado por la escalada en Oriente Próximo.

Ambos movimientos llegan después de las polémicas declaraciones de Von der Leyen este lunes sobre que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial de un mundo que se ha ido y no volverá”. Si bien a continuación matizó sus declaraciones, estas ya habían causado una ola de impacto. “Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en reglas que ayudamos a construir junto con nuestros aliados”, añadió. Pero luego, insistió en la idea: “Ya no podemos confiar en [el orden mundial] como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios”.

Ese planteamiento ha abierto un debate político e institucional en Bruselas, tanto por el contenido de las declaraciones como porque sea la presidenta de la Comisión quien pronuncia tales palabras. Por eso, frente a la idea de que Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, tanto Costa como Ribera han optado por actuar como contrapesos y reivindicar precisamente el valor de ese armazón jurídico y político de forma explícita.

Multilateralismo o fragmentación

En su discurso, Costa apostó por una política exterior “multidimensional”, orientada a reforzar la cooperación con la comunidad internacional y a proteger los principios de la ONU. A su juicio, el nuevo escenario global no obliga a abandonar el sistema multilateral, sino a sostenerlo con más determinación para evitar que la lógica de la fuerza acabe sustituyendo a las reglas comunes.

El portugués describió un contexto internacional marcado por una Rusia que “viola la paz”, una China que altera el comercio y unos Estados Unidos que desafían el orden internacional basado en reglas. Pero, incluso con ese diagnóstico, defendió que un mundo multipolar necesita más soluciones multilaterales y no esferas de influencia en las que la política de poder reemplace al derecho internacional.

Costa trasladó esa misma idea a la crisis de Oriente Próximo: señaló a Irán como responsable de la actual escalada y reclamó el fin de los ataques de Teherán y de aliados como Hezbolá, incluidos los dirigidos contra Estados miembros como Chipre. Sin embargo, remarcó al mismo tiempo que “la libertad y los derechos humanos no se logran con bombas” y alertó de los efectos económicos y estratégicos que tendría una escalada mayor, especialmente por el riesgo sobre el estrecho de Ormuz.

La ONU: reformas y credibilidad

Más allá de Oriente Próximo, el presidente del Consejo Europeo defendió que la UE debe situarse del lado del orden internacional y de la legalidad en todos los escenarios, incluidas las guerras de Ucrania y Gaza. En esa línea, reivindicó el papel de Naciones Unidas y sostuvo que la ONU necesita reformas, pero rechazó que pueda ser sustituida.

Aunque admitió la dificultad de construir consensos – en la UE, entre los Veintisiete – con prioridades y tradiciones diplomáticas distintas, defendió que esa diversidad es una fortaleza y que la Unión debe hablar “con una sola voz” para proteger sus intereses y sus valores en un contexto de creciente polarización internacional.

Ribera se suma a Costa

Horas después, la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera se sumó a esa corrección de rumbo iniciada por Costa y trató de rebajar el alcance político de las palabras de Von der Leyen al enmarcarlas como una “reflexión en voz alta”, según dijo en una entrevista en Onda Cero. Si bien admitió que el mensaje no fue “acertado”, Ribera negó que hubiera una intención deliberada de sembrar dudas sobre la validez del derecho internacional.

Ribera insistió en que el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial no puede quedar “en el aire” ni tratarse como un marco prescindible. En su opinión, no se trata solo de una posición moral, sino de una cuestión de seguridad europea. Por eso advirtió de que abrir un debate que parezca cuestionar ese marco sería un “grave error”.

La vicepresidenta subrayó también el reparto institucional de funciones dentro de la Unión. Recordó que la posición común en política exterior no corresponde fijarla a la Comisión, sino al Consejo Europeo, que se reunirá la próxima semana con la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, para intentar cerrar una posición compartida. Su observación conecta con una crítica que circula desde hace días en Bruselas: que Von der Leyen estaría entrando en un terreno que depende de la unanimidad de los Veintisiete.