Gobierno de ultraderecha
Milei se considera el presidente "más sionista del mundo" al nivel de Netanyahu
El presidente argentino recibió el premio "Guerrero de la verdad" en Nueva York de parte del semanario judío The Algemeiner
"Vamos a ganar". El ultraderechista Javier Milei se permitió hablar en la primera persona del plural cuando le preguntaron en la Universidad Yeshiva de Nueva York sobre el curso de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Recibió una ovación y no fue la única. El presidente argentino se consideró frente a su auditorio el "presidente más sionista del mundo", acaso al nivel o por encima de Benjamín Netanyahu.
El anarco capitalista se sintió halagado por poder tomar la palabra en la "universidad judía más importante del mundo", fundada a fines del siglo XIX. Milei calificó a Teherán como "enemigo" de Argentina y recordó los dos atentados de carácter antisemita perpetrados en 1992 y 1994, con el saldo de más de 100 muertos, que son atribuidos a Irán. "Nos han metido dos bombas, una en la AMIA (la mutual judía de la ciudad de Buenos Aires) y otra en la Embajada de Israel". Pero además, destacó el ex tertuliano televisivo, "tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel".
Milei participó en Miami de la reunión con el presidente Donald Trump y su coalición de homólogos derechistas de la región. "Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump", dijo sobre al intento de asesinato del magnate mientras realizaba su campaña electoral, en julio de 2024. La adhesión incondicional de Milei al multimillonario le ha permitido sortear dificultades electorales. "Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio".
El mandatario argentino ha expresado su intención de convertirse al judaísmo. Ha estudiado la Torá con un rabino ortodoxo. En Nueva York ha visitado la tumba de Menachem Mendel Schneerson, el rabino de Lubavitch y participó de la Gala Anual del semanario judío de noticias The Algemeiner. La publicación le entregó el premio "Guerrero de la Verdad". Durante su discurso destacó la acción de EEUU en Irán. "Intervenir, era sencillamente lo que tenía que hacer". Y añadió: "nosotros somos los buenos, ellos son los malos".
