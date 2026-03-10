Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre en París

Von der Leyen considera que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

La presidenta de la Comisión anuncia que Bruselas movilizará 200 millones de euros para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, este martes en la cumbre sobre energía nuclear de París.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, este martes en la cumbre sobre energía nuclear de París. / ABDUL SABOOR / POOL / EFE

EFE

París

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anunció que movilizará 200 millones de euros para impulsar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una estrategia europea para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) que puedan entrar en funcionamiento a principios de la década de 2030.

"Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", manifestó en un discurso ante la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París, al constatar que la cuestión de los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.

Frente a la dependencia actual a las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntas podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente.

Reducir riesgos

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, dijo Von der Leyen en su discurso, en el que precisó que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

Noticias relacionadas

La estrategia, subrayó la presidenta del Ejecutivo comunitario, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización.

