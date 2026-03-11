En Directo
Minuto a minuto
Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO
El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
UKMTO informa de 3 barcos alcanzados por proyectiles en Ormuz y alrededores últimas horas
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz.
UKMTO notificó que el capitán de un portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un "proyectil sin identificar" a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos.
Horas después, la agencia informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo.
El capitán de otra embarcación notificó un tercer impacto por parte de otro proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Dubái, en las proximidades de Ormuz, señaló UKMTO.
Un buque griego es atacado cerca de Ormuz sin dejar víctimas
Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, informó el diario Naftemporiki de Grecia.
Previamente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que controla la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, había alertado de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas del noroeste de Dubái, si mencionar el nombre del buque.
El ministro de Deportes de Irán no ve "ninguna posibilidad" de jugar el Mundial con la situación actual
El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, descarta que la selección masculina participe en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México debido a la actual situación de guerra que vive el país tras el ataque estadounidense y de Israel del pasado 28 de febrero, durante el cual murió el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei.
"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", aseveró Donyamali en una entrevista televisiva.
Aumentan por encima de 30 los muertos en los últimos ataques israelíes contra el sur de Líbano
Al menos 33 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados a lo largo de la madrugada de este miércoles en varios puntos del sur de Líbano, según el último balance del Ministerio de Sanidad del país árabe.
Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Tamnin al Tahta, en la región oriental de Becá, donde siete personas han perdido la vida y otras 18 han resultado heridas, de acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.
Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede incendiar la región
El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este miércoles a Israel de provocar la guerra en Irán y ha pedido dar una opción a la diplomacia para evitar que haya una escalada y "toda la región quede envuelta en llamas".
"La guerra más reciente lanzada contra nuestro vecino Irán, provocada por Israel, ha causado una destrucción severa", dijo el jefe del Estado turco en una intervención ante diputados de su partido, el AKP. "Nuestra región se ha visto cubierta una vez más por el olor a sangre y pólvora como resultado de errores de cálculo, evaluaciones erróneas y, por supuesto, las provocaciones de una red sedienta de sangre", acusó. El líder islamista dijo que la guerra "debe ser detenida antes de que escale más y envuelva a toda la región en llamas".
Hamás traslada su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha expresado este miércoles su "sincera felicitación" a Irán por la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
"Expresamos nuestra sincera felicitación a nuestros hermanos en la República Islámica de Irán por la elección de su eminencia, el ayatolá Mojtaba Jamenei, como líder de la Revolución Islámica", ha manifestado el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.
Así, ha destacado que Hamás "le desea éxito a la hora de materializar las esperanzas del pueblo iraní para quebrar la agresión israelí-estadounidense y evitar que las fuerzas de la arrogancia mundial impongan su voluntad sobre Irán", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.
Israel transfiere los batallones de la Brigada Golani a la frontera con Líbano
El Ejército israelí ordenó este miércoles reforzar la divisoria norte con el Líbano transfiriendo allí a los soldados de la Brigada Golani, que hasta ahora operaban cerca o en la Franja de Gaza.
"El jefe del Estado Mayor General (Eyal Zamir) ordenó reforzar el sector del Comando Norte y transferir la Brigada Golani del Comando Sur a las operaciones en el sector del Comando Norte", detalla un comunicado castrense. El texto adelanta que se tomarán más decisiones sobre refuerzos adicionales, sin dar más detalles.
La campaña israelí de bombardeos contra el sur de Líbano y su capital, Beirut, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos, y 700.000 personas desplazadas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo.
Israel inicia una serie de bombardeos de forma simultánea contra Irán y Beirut
El Ejército israelí anunció este miércoles una nueva oleada simultánea de ataques "a gran escala" contra objetivos en todo Irán y en la capital libanesa de Beirut, según un comunicado castrense.
El papa pide seguir rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio
El papa León XIV pidió este miércoles seguir rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio y por las numerosas víctimas civiles y, sobre todo, muchos niños inocentes, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.
El pontífice estadounidense recordó que este miércoles se celebra el funeral del padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado en Qlayaa (Líbano) por un bombardeo y entonces recordó a todos los libaneses "que en estos días están viviendo de nuevo el drama de la guerra".
"Expreso mi cercanía al pueblo libanés en este momento de gran prueba", agregó el pontífice, quien visitó Líbano el pasado noviembre en su primer viaje internacional. Explicó que el padre Pierre El-Rahi "fue un verdadero pastor que siempre estuvo al lado de su pueblo" y que en cuanto supo que algunos parroquianos habían resultados heridos en un bombardeos, sin pensarlo, se precipitó para ayudarles.
Meloni reconoce que la operación en Irán estuvo fuera del derecho internacional
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares".
"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni.
En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".
