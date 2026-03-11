Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes.

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

