Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

UKMTO informa de 3 barcos alcanzados por proyectiles en Ormuz y alrededores últimas horas

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz.

UKMTO notificó que el capitán de un portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un "proyectil sin identificar" a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos.

Horas después, la agencia informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo.

El capitán de otra embarcación notificó un tercer impacto por parte de otro proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Dubái, en las proximidades de Ormuz, señaló UKMTO.