Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

EEUU prevé nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha informado este martes de que todo apunta a que se producirán nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana, después de que la cita prevista para esta semana haya sido pospuesta debido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Creo que la reunión trilateral será pospuesta hasta la semana que viene, y nos mantenemos optimistas respecto a esto", ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión CNBC, donde ha aclarado también que las autoridades rusas han asegurado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no han compartido información de Inteligencia con Irán sobre objetivos estadounidenses durante la guerra.