Guerra en Oriente Próximo
Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak
Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo
EFE
París
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?
- Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
- Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: '¿Quién lo tira?
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027
Convocado el Premio Pyme del Año 2026 en su décimo aniversario
Contenido ofrecido por