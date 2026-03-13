Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

