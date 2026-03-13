Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. La mascletà en València, en la encrucijada: ¿es hora de cambiar su ubicación para evitar una tragedia?
  4. Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para 'dar un empujón' a la oferta de viviendas
  5. Paiporta advierte de que el traslado de viajeros de Albal a su estación durante las Fallas agravaría el problema de movilidad
  6. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  7. La conversación entre Carlos Corberán y Pepelu antes del penalti ante el Alavés en Mestalla: '¿Quién lo tira?
  8. Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

Las Fuerzas Armadas celebran su fiesta con las Fallas

Las Fuerzas Armadas celebran su fiesta con las Fallas

Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas

Programa del 13 de marzo de las Fallas de València 2026 | Folclore, pirotecnia y primeras verbenas

Las Falleras Mayores de València celebran su fiesta anual en el Ayuntamiento

Las Falleras Mayores de València celebran su fiesta anual en el Ayuntamiento

Ayudas de hasta 3.000 euros en Benitatxell para los comercios afectados por las obras de las calles Mayor y La Pau

Ayudas de hasta 3.000 euros en Benitatxell para los comercios afectados por las obras de las calles Mayor y La Pau

Las cooperativas de trabajo asociado ya ocupan a 1.700 personas en la Ribera tras crecer el empleo un 14 %

Las cooperativas de trabajo asociado ya ocupan a 1.700 personas en la Ribera tras crecer el empleo un 14 %

Alcalde que deja el cargo tras 14 años: "La colaboración con el resto de los pueblos debería ir a más"

Alcalde que deja el cargo tras 14 años: "La colaboración con el resto de los pueblos debería ir a más"
Tracking Pixel Contents