Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bruselas pide a Kiev enviar una misión de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que ha pedido a Kiev enviar una misión de investigación de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, y que dejó de funcionar hace varias tras un ataque ruso.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, que ha detallado que el Ejecutivo comunitario está manteniendo "intensas conversaciones y contactos" con Ucrania para tratar de arreglar el oleoducto, cuya rotura está llevando a Hungría y Eslovaquia a acusar a Kiev de sabotear el suministro de crudo a sus países.

"Puedo informarles de que hemos propuesto enviar una misión para inspeccionar el oleoducto en Ucrania", ha afirmado la portavoz comunitaria, que no ha dado más detalles sobre la operación más que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades ucranianas.