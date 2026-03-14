Milei ameniza en Madrid un encuentro de inversores en criptomonedas mientras surgen nuevas revelaciones que lo involucran con una estafa digital

Javier Milei ha vuelto a Madrid. El presidente argentino protagoniza su quinto viaje a España como presidente, sin siquiera rozarse con autoridades del Gobierno. Un Mercedes Benz lo llevó al hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana. Este sábado participa del Madrid Economic Forum, una reunión que convoca a emprendedores y expertos en criptomonedas. En Buenos Aires, en tanto, el "criptogate" ha vuelto desde el viernes a los primeros planos noticioso. La investigación sobre la estafa lo involucra de manera directa. Minutos antes del lanzamiento del activo digital $LIBRA, Milei intercambio numerosos llamados desde su teléfono personal con Mauricio Novelli, su exempleador en los tiempos de tertuliano televisivo y uno de los protagonistas del timo que provocó pérdidas a los inversores por al menos 100 millones de dólares. Los dispositivos electrónicos de Novelli fueron analizados por peritos oficiales y dan cuenta de que, antes y después del lanzamiento de $LIBRA, conversó en 35 oportunidades no solo con el mandatario sino también con su hermana, Karina Milei, la verdadera organizadora del Gobierno de ultraderecha, y Santiago Caputo, el asesor presidencial que por entonces manejaba las estructuras de inteligencia.

La estafa también impacta en Estados Unidos y España, donde Milei amenizará el Madrid Economic Forum. "La Argentina liberal crece!!!. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Con ese entusiasmo el anarco capitalista invitó a través de su cuenta en X a comprar el activo digital, el 14 de febrero de 2025. Miles de personas invirtieron de inmediato en una criptomoneda cuyo valor se redujo a casi cero.

Ha pasado más de un año desde aquel episodio y el Gobierno se encuentra en un momento curioso: imbatible en el Congreso, apoyado por Donald Trump, y en caída sin freno en las encuestas de opinión. Se desconoce cómo impactarán las nuevas revelaciones. El peritaje informa que aquel 14 de febrero, el "Día D", Milei y Novelli se comunicaron varias veces a través de WhatsApp. Los intercambios entre el presidente y el creador de Libra junto con el norteamericano Hayden Davis ya están en manos del fiscal Eduardo Taiano, conocido por su parsimonia a la hora de hacer avanzar la causa. Los analistas coinciden: una cosa es el impacto de las revelaciones y otra el efecto en la lenta investigación judicial. Los expertos informáticos detectaron que no solo Novelli escribió a Milei sino que se dio también la situación inversa. El ida y vuelta entre el jefe de Estado y el lobbista, quien entonces se encontraba en Estados Unidos junto con Davis, entre otros socios, permitió saber que ambos hablaron antes de la promoción de $LIBRA y después.

Milei trató de desligarse del "criptogate" durante una entrevista televisiva pocos días después del escándalo. En esa oportunidad dijo que apenas se había limitado divulgar la iniciativa copiando el contrato de compra. "Expertos que declararon bajo juramento ante la comisión investigadora del Congreso confirmaron que ese contrato no estaba disponible en Internet a esa hora", señaló el diario La Nación.

Señales de alarma

La nueva sacudida mediática de la estafa encuentra lejos a Milei. En Buenos Aires, el Gobierno recibe noticias poco agradables en relación con la marcha de la economía. La inflación de febrero fue del 2,9%. Los augurios presidenciales de reducirla a cero se chocan con la realidad recesiva. Las opiniones de los argentinos comienzan a dar cuenta de un cansancio político. La ultraderecha pudo sortear las elecciones parlamentarias de octubre gracias al respaldo de Trump y la explícita amenaza de que dejaría al país librado a su suerte si el oficialismo era derrotado en las urnas. La Libertad Avanza obtuvo el 40% de los votos, muchos de ellos de ciudadanos desganados pero temerosos de una tormenta financiera. Casi cinco meses después, el último sondeo de la consultora Pulso Research, da cuenta que la gestión presidencial es solo aprobada por el a 37,2%. Los rechazos treparon al 54,8%. La caída de la imagen presidencial está relacionada con la aprobación de una reforma laboral que abarata los despidos y recorta derechos de los asalariados. Una de las novedades del sondeo es que, por primera vez, un 46,9% de los entrevistados responsabilizan por la situación económica a las actuales autoridades. La narrativa de la "herencia" recibida ha comenzado a perder eficacia.

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La consultora Giacobbe Opinión Pública, por lo general favorable al oficialismo, acaba a su vez de consignar que casi un 50% de los argentinos se muestran disgustados con el Gobierno. La consultora internacional Atlas Intel ubica en tanto la desaprobación a Milei en un 55,3%. Otra encuesta pone en entredicho la campaña revisionista del Gobierno a 11 días de cumplirse el 50 aniversario del comienzo de la última dictadura militar, y cuando se espera que Milei haga, una vez más, una encendida defensa de la represión perpetrada entre 1976 y 1983. De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, un 71% de los consultados tiene una valoración negativa de ese proceso histórico que provocó miles de personas desaparecidas. Solo un 7% pondera la acción de los militares.