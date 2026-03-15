Elecciones Francia
La ultraderecha reivindica una subida en las municipales francesas con baja participación
EFE
La extrema derecha francesa afirmó que ha obtenido una importante subida en la primera vuelta de las elecciones municipales celebradas este domingo en el país, marcadas por la baja participación, que se elevó al 48,9 % a media tarde, unos diez puntos más que el 38,77 % registrado para entonces en 2020, cuando la cita con las urnas para renovar los consejos locales de unos 35.000 pueblos y ciudades estuvo marcada por la covid-19, informó el Ministerio de Interior.
Pero si se compara con la primera vuelta de las elecciones anteriores de 2014, el porcentaje hoy es casi seis puntos más bajo (54,72 %) a la misma hora y casi ocho puntos menos que en las de 2008 (56,25 %), según las cifras facilitadas por Interior a una hora del cierre de los colegios en la mayoría de pueblos pequeños, a dos horas en los medianos y a tres en las ciudades.
Los resultados oficiales no se confirmarán hasta el lunes, aunque los primeros sondeos se han empezado a conocer, tras el cierre de los colegios en la Francia metropolitana.
- La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir
- València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026
- Paterna reparte pañuelos rojos para identificar a las mascotas sensibles al ruido de los petardos en Fallas
- Los secretos de la cancelación de Morrissey: la elección del hotel, los caprichos de la estrella y el seguro por lo que pudiera pasar
- El tiempo en València en las Fallas 2026, día a día: Aemet anuncia un cambio de tiempo el sábado pero da buenas noticias
- Aluvión de multas antes de la semana grande de Fallas: 31 sanciones por uso indebido de petardos y 18 por orinar en la calle
- El viento agrieta un ninot de la falla municipal y obliga a ampliar el perímetro de seguridad
- Espartero - Ramón y Cajal, Ninot Indultat Infantil 2026 de las fallas de València