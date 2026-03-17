Guerra en Oriente Próximo
Dimite el director del Centro contra el Terrorismo de EEUU en protesta por la guerra de Irán
"Es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", afirma Joe Kent en una carta a Trump
EFE
El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó este martes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán.
"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente.
El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- VÍDEO | Se consuma la tragedia en Cuba-Litetato Azorín: la falla de Especial se queda a medio plantar
- A Coruña renuncia al Mundial 2030 y abre más opciones para València
- Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
- Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026
- Decepción en una de las fallas de Especial de Sagunt: el artista no cumple las expectativas ni el presupuesto
- A qué hora se sabrá cuál es la falla ganadora de 2026