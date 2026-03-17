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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en la noche de este lunes a la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, tras la victoria de la selección venezolana en la semifinal contra Italia del Clásico Mundial de Béisbol, alegando que a Caracas "le están pasando cosas buenas".
"Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca antes de afirmar que "últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela".
Al hilo, se ha preguntado, de manera retórica, "a qué se debe esta magia", antes invitar a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51", esto es, la hipotética integración del país caribeño como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos.
Diosdado Cabello asegura que el chavismo no está "arrinconado" ni "de retirada"
El ministro de Interior venezolano y secretario general del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el chavismo no está "arrinconado" ni "de retirada", en un contexto marcado por los cada vez mayores acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
"La opción es vencer, no hay otra opción, la única opción que nosotros tenemos será siempre vencer, y eso lo garantiza la unidad del pueblo, eso lo garantiza seguir por el camino de Hugo Chávez, seguir sumando fuerza para que la revolución bolivariana cada día sea más fuerte", dijo en una actividad del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Trujillo (oeste) transmitida por el canal estatal VTV.
Junto al hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, el ministro aseguró que "no habrá nada que pueda detener a la revolución bolivariana", en referencia al proyecto y movimiento político impulsado por el fallecido mandatario.
Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.
Estudiantes cubanos presentan reclamaciones al ministro sin obtener respuestas concretas
Más de cuarenta estudiantes universitarios cubanos transmitieron este lunes al ministro de Educación Superior, Walter Baluja, sus reclamaciones por la grave crisis en el país y sus efectos en la educación, sin obtener respuestas concretas por el momento.
El encuentro con las autoridades educativas cubanas tuvo lugar una semana después de que casi treinta estudiantes protagonizaran una protesta pacífica y discreta -pero llamativa por inusual-, en la icónica escalinata de la Universidad de La Habana.
Venezuela critica al alto comisionado de DDHH de la ONU y dice que tiene "sesgo inmoral"
El canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó este lunes al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y lo acusó de tener un "sesgo inmoral" y actuar como una "caja de resonancia de falsedades", después de que el funcionario dijera que no ha recibido una lista oficial de los presos políticos liberados ni permisos para visitas.
"El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insiste en una narrativa parcializada hacia nuestro país, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano", dijo Gil en un mensaje difundido su canal de Telegram, que acompañó con una foto de Türk.
Cubanos solicitan a Trump que les permita enviar un barco a la isla con ayuda desde EEUU
Exiliados cubanos solicitaron este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que les permita enviar un barco civil desde Florida con ayuda humanitaria para los opositores dentro de la isla, en respuesta al 'Convoy Nuestra América' que llegará el sábado desde México con insumos.
Organizaciones opositoras en Miami anunciaron en una rueda de prensa que mandarán una petición a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, para que haga una excepción a la proclamación presidencial 6867, que desde 1996 restringe el transporte de buques desde Estados Unidos hasta Cuba.
Trump elogia el "buen trabajo" de Delcy Rodríguez permitiendo sacar "millones" de barriles de petróleo de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ha hecho un trabajo realmente bueno" en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos. "Se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo", ha celebrado. Trump ha afirmado que la relación con Venezuela está siendo "genial" y que está beneficiando a ambos países. "Nos llevamos muy bien con ellos", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, a colación de la producción petrolera de Estados Unidos, en medio de la crisis energética provocada por el cierre a la navegación del estrecho de Ormuz por la guerra con Irán.
Cuba apunta a entablar una relación comercial "fluida" con las empresas estadounidenses
El vice primer ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ha anunciado este lunes la disposición de La Habana a entablar una relación comercial "fluida" con empresas de Estados Unidos, un extremo que ha extendido a los cubanos que residan en el extranjero, incluido en el país norteamericano, y deseen invertir en la isla. El también ministro de Comercio Exterior e Inversiones cubano ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC que "Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses", así como con "los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes".
Colombia y Venezuela pedirán su ingreso como miembros de pleno derecho a Mercosur
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que Bogotá y Caracas presentarán su solicitud oficial para adherirse a Mercosur como miembros de pleno derecho, tras la "supremamente exitosa reunión binacional" mantenida la víspera por delegaciones de ambos países en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial del Gobierno venezolano en la capital del país.
"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur", ha anunciado el mandatario colombiano en una publicación en redes sociales.
Venezuela diseña una ley de minas favorable a los intereses de Estados Unidos
Donald Trump bendijo formalmente a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada" de Venezuela. "No es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", dijo ella con un dejo de modestia. Le faltó quizá añadir que fue un "reconocimiento" no solo a la apertura petrolera sino a la posibilidad que se abre a Estados Unidos para intervenir en el negocio del oro y los minerales raros. Pocos días después del aterrizaje en Caracas del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, para reunirse con Rodríguez, el Partido Socialista (PSUV) hizo valer su mayoría en la Asamblea Nacional (AN) para aprobar la primera discusión la nueva Ley Orgánica de Minas.
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