Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump

Unos mil kilómetros separan Irlanda de Alemania pero este martes los dos países, o mejor dicho sus dos líderes, se han expuesto en las antípodas en el Despacho Oval junto a Donald Trump.

En una reunión bilateral con el mandatario estadounidense el primer ministro irlandés, Micheál Martin, se ha atrevido a responder con contundencia y elegancia a críticas de Trump a Europa por la inmigración.

Ese episodio, con valor en sí mismo, suma relevancia al llegar dos semanas después de que en ese mismo escenario el canciller alemán, Friedrich Merz, tuviera una bochornosa actuación cuando el mandatario estadounidense atacó a España. En lugar de defender a su aliado europeo, Merz se sumó a críticas por la aportación del gobierno de Pedro Sánchez a la OTAN, lo que abrió un capítulo de tensión con la Moncloa y provocó una respuesta de la UE en "solidaridad" y defensa de España.

Llevar la contraria a Trump en el mismo escenario donde el estadounidense demolió en febrero del año pasado con una bronca a Volodímir Zelenski requiere de valor y de tacto. Un mensaje que contraríe a Trump puede hacerle saltar aunque llegue en el lenguaje más diplomático. Pero Martin ha expuesto con calma su argumento, y al menos de forma inmediata no se ha desatado la furia del republicano.

Ataque y defensa de Europa

El momento de este martes ha llegado cuando Trump estaba criticando al primer ministro británico, Keir Starmer, por sus políticas de inmigración y de energía, que ha tildado de “desastre”. Ha denunciado la entrada de "millones y millones de personas que no deberían estar ahí”. Y ha añadido: “Eso, por cierto, está pasando en toda Europa. Europa es un lugar diferente. Han pasado muchas cosas malas y mejor que hagan algo sobre inmigración o energía o no tendrán Europa”.

Trump ha pasado entonces a contestar una pregunta sobre el estrecho de Ormuz pero Martin ha tomado luego la palabra y ha hecho una defensa de Europa y la inmigración. “Quiero decir que Europa es aún un lugar muy bueno y nuestra visión es que tenemos reglas robustas y justas sobre migración”, ha dicho.

Ha hablado en concreto de Irlanda para añadir: “Nuestra población crece, nuestra economía va bien porque estamos atrayendo mucha gente de Europa y más allá que viene a trabajar, legalmente y con validez en el país”.

Martin ha abogado por “poder desarrollar un camino legal” para inmigración entre Irlanda y EEUU y ha recordado que “nadie está a favor de la inmigración ilegal ni nada por el estilo”. Y se ha lanzado a la firma defensa de Europa: “Creo que a veces se caracteriza a Europa erróneamente diciendo que está siendo desbordada o algo así. Ahora hay un mecanismo mucho más robusto y fuerte para facilitar la inmigración legal”.

Martin ha estructurado su argumentación también en palabras de Trump diciendo que Europa necesita más crecimiento económico. “No tenemos el mismo foco en innovación que EEUU y necesitamos volvernos más hacia esa innovación en lugar de hacia regulación”, ha dicho, explicándole que es un tema que ha explicado que ha tratado previamente en un desayuno con el vicepresidente J.D. Vance. Y ha concluido con una frase que resumía su mensaje: “invertir en la gente es la clave de nuestro futuro colectivo”.

El Taoiseach se ha mostrado convencido de que pese a desencuentros con Europa por asuntos como la guerra de Irán o los aranceles “la relación trasatlántica es muy importante” y de que Trump puede volver a conectar con líderes europeos. “Lo hizo antes y creo que tiene esa capacidad de hacerlo otra vez”, ha dicho Martin, que ha abogado por “una resolución pacífica para el conflicto” en Irán.

Lazos de historia y personales

La recepción en Washington al líder irlandés es una tradición en el día de San Patricio que refleja los fuertes lazos entre las dos naciones. Casi el 9.5% de la población estadounidense es de ascendencia irlandesa y actualmente EEUU es principal mercado para las exportaciones de Irlanda (el 43% de lo que vende fuera de sus fronteras), que es el sexto país en inversiones directas en EEUU.

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Para Trump el país tiene, además, una conexión personal y empresarial. En Doonbeg tiene un club de golf que ha sido elegido para acoger en septiembre el Abierto de Golf de Irlanda.