EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Rosa María Payá dice que no hace falta "una Delcy Rodríguez" en Cuba para una transición

La opositora cubana Rosa María Payá dijo en entrevista con EFE que en Cuba no necesitan a nadie de los Castro ni de su cúpula para hacer una eventual transición a la democracia porque la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para el fin de la dictadura, y porque además el régimen "no se va a cambiar a sí mismo".

"No hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba. De hecho, el proceso que hemos llevado adelante desde las organizaciones cívicas y de oposición, dentro y fuera de la isla, es precisamente para tener listo un equipo de transición que pueda liderar ese periodo provisional y llevar al país de la barbarie totalitaria hacia las elecciones justas", manifestó Payá en Miami.

La hija del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá (1952-2012), quien luchó por el Programa Varela para promover cambios democráticos en la isla, enfatizó que los cubanos no requieren de una figura como lo ha sido en Venezuela la chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como la presidenta interina tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.