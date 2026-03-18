Ante la presión internacional
Pakistán anuncia una tregua de cinco días en Afganistán
La decisión llega tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía
EFE
Islamabad
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