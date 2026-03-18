Zelenski visita la empresa Sener para impulsar la colaboración industrial en defensa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este miércoles las instalaciones de Sener en Tres Cantos (Madrid) para presidir la firma de un acuerdo de colaboración entre el grupo industrial de ingeniería y tecnología español y las empresas ucranianas Fire Point, Luch y Radionix.

Fire Point, Luch y Radionix son "referentes" en el ámbito de los misiles y de los sistemas autónomos, áreas en las que Sener desempeña un "papel destacado" a nivel internacional, con centros de excelencia dedicados específicamente a estas tecnologías.

Sener se ha ganado un reconocido prestigio internacional desde su creación en 1954 por su capacidad de afrontar proyectos complejos y su amplia distribución geográfica, con unos 4.500 profesionales en cinco continentes. Los sectores aeroespacial y de defensa requieren un alto nivel de especialización que se ha ido adaptando en los útimos años en el ámbito de los servicios digitales, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La firma con la industria ucraniana es importante, especialmente en el ámbito de los drones militares, pero es la experiencia en proyectos de la economía del espacio en la que Sener es especialmente apreciada por las firmas ucranianas.

La alianza contribuirá a reforzar el papel de Sener en la defensa aérea europea, donde ya participa con aportaciones industriales en los programas de misiles Patriot (concretamente en los sistemas GEM-T y PAC-3) e IRIS-T SLS/SLM.

Durante la visita a Zener, Zelenski ha estado acompañado por el presidente de Sener, Andrés Sendagorta; su consejero delegado, Jorge Sendagorta; su director general de aeroespacial y defensa, José Julián Echevarría; y su director general de defensa, Rafael Orbe, tal y como ha indicado la firma en un comunicado.

La compañía vasca ha destacado que este acuerdo permitirá "estrechar la colaboración" entre la industria española y la ucraniana en sectores estratégicos para la defensa europea. "En el ámbito de defensa, Sener es reconocida internacionalmente por su experiencia en sistemas de actuación y control para misiles y sistemas de guiado; en comunicaciones, gracias a sus soluciones propias en Comint y 'data links'; y en sistemas autónomos, por su tecnología de navegación autónoma multiplataforma y su liderazgo en 'target drones'", ha detallado.

El presidente de Ucrania, tras la visita, ha subrayado que "reforzar la defensa aérea y proteger vidas son sus principales prioridades". "Confiamos en que todos los acuerdos entre los fabricantes ucranianos y españoles se implementen lo antes posible", ha añadido. Asimismo, el presidente de Sener, ha recalcado que "están muy agradecidos al presidente Zelenski por mostrar su interés en sus capacidades y poner en valor la aportación de Sener en la defensa aérea de Ucrania".