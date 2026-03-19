Lucha antidroga
Al menos 11 muertos en un operativo contra el Cártel de Sinaloa en México
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada
EP
Al menos once personas han muerto abatidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo llevado a cabo contra la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa, en el homónimo estado, en el este del país.
El Gabinete de Seguridad mexicano ha anunciado esta cifra "preliminar" de fallecidos, fruto de un operativo en el que las fuerzas mexicanas abrieron fuego "en apego al marco legal vigente" tras ser "objeto de una agresión".
El organismo ha indicado asimismo que se han incautado de "armas de alto poder y equipo táctico" y han detenido a un integrante de "una célula delictiva de la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa".
Además, durante la operación las fuerzas mexicanas han localizado a una mujer, identificada como "hija de un líder criminal", y que ha sido liberada y "entregada a sus familiares" puesto que no tiene "relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".
El Gabinete de Seguridad ha enmarcado la intervención, que ha tenido lugar en distintos municipios donde opera el Cártel de Sinaloa, como parte de sus esfuerzos por "la actuación de grupos generadores de violencia" en el homónimo estado. Por ello, el organismo ha sostenido que mantiente su "presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población".
El objetivo del operativo es la detención de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', uno de los principales representantes de Ismael 'El Mayo' Zambada --cofundador del Cártel de Sinaloa, según recoge el diario 'Milenio'.
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas
- Adiós a las verbenas de Fallas en València: tardeos, orquestas y discomóviles de este 18 de marzo
- Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 17 de marzo
- La emoción de Marta Mercader ante la Virgen cierra el primer día de la Ofrenda
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 18 de marzo
- La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo