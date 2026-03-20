EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela por falta de "riesgo de detención injustificada"

Las autoridades de Estados Unidos han decidido este jueves reducir a 3 el nivel de advertencia de viaje a Venezuela, alegando que se eliminaron indicadores de riesgo como "detención injustificada" en el país latinoamericano, desde enero dirigido por la que fuera 'número dos' del presidente, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

El Departamento de Estado ha publicado un nuevo aviso para los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar a Venezuela, aduciendo asimismo la ausencia del riesgo de "disturbios" y "otros", sin dar más detalles sobre estos últimos.

Pese a ello, la cartera diplomática ha agregado nuevas zonas de "mayor riesgo" en Venezuela, incluida su frontera con Colombia, y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira, la mayoría de ellos por "riesgo de delincuencia, secuestros y terrorismo", por lo que insta a no viajar a estos lugares.