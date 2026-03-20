Trump se muestra abierto a considerar retirar las bases de EEUU en España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este viernes dispuesto a considerar la retirada de las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón. Lo ha hecho unas declaraciones a la prensa en los jardínes de la Casa Blanca antes de viajar a Mar-a-Lago, al ser preguntado sobre esa idea, que lanzó el senador Lindsey Graham.

"Tiene razón", hace bien en plantearlo", ha dicho Trump sobre la propuesta de Graham, que ha sugerido la retirada de bases tanto de España como de Alemania y en una entrevista hace diez días acusó a España de "haber perdido el rumbo" y declaró: "¿Acaso deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso?"

Después de dar la razón a Graham, Trump ha añadido: "Creo que la OTAN ha caído mucho. Deberían estar ayudando con el estrecho (de Ormuz), ellos sacan mucha de su energía del estrecho de Ormuz. Recuerden que Graham era un tipo muy a favor de la OTAN durante un tiempo y ya no lo es, y muchos senadores y congresistas están muy enfadados con el hecho de que la OTAN no ha hecho nada”, ha añadido.

"Cobardes"

Era el último de los ataques a la Alianza en una jornada que inició insultando a los miembros de la OTAN por no haber respondido a sus llamadas de cooperación militar para reabrir el el estratégico cruce marítimo por el que circula el 20% del crudo mundoal y que ha estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán.

En un mensaje colgado en Truth Social este viernes por la mañana Trump ha llamado "cobardes" a los aliados y ha sumado una amenaza de represalias al cerrar su escrito diciendo: "Recordaremos".

Trump ha asegurado que "sin EEUU la OTAN es un tigre de papel" y se ha lanzado contra la Alianza. "No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar", ha agregado.

Ignorando la realidad y las complejidades que representaría la operación, también ha dicho que para reabrir el estrecho haría falta "una sencilla maniobra militar" y ha añadido: "tan fácil para ellos de hacer, con tan poco riesgo".

Horas más tarde, en las declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump ha insistido en minimizar la complejidad de esa potencial operación. “Es una maniobra militar simple", ha dicho. "Es relativamente segura, pero necesitas mucha ayuda en el sentido de que necesitas muchos barcos, necesitas volumen. La OTAN podría ayudarnos pero hasta ahora no han tenido el valor de hacerlo, y otros podrían ayudarnos pero no lo usamos. En un momento dado (el estrecho) se abrirá por sí mismo", ha llegado a decir, "pero hemos derrotado al enemigo”.

"Hemos ganado"

Trump sigue lanzando ese mensaje victorioso, aunque la contienda entra en unas horas en su cuarta semana y está lejos de poder darse por terminada. “Hemos ganado", ha dicho a los periodistas. "Hemos golpeado su marina, sus fuerzas aéreas. Hemos golpeado todo. Nos movemos libres. Desde punto de vista militar, todo lo que están haciendo es bloquear el estrecho. Pero desde el punto de vista militar también están acabados”.

Esa posición le ha hecho también descartar la idea de buscar un alto el fuego, algo por lo que se le ha preguntado directamente. “Podemos tener diálogo pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando estás obliterando a la otra parte, No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen ningún equipamiento, no tienen radares, no tienen defensa, y sus líderes a todos los niveles han sido asesinados”, ha insistido.

"Nos va extremadamente bien"

Horas antes, en un acto en la Casa Blanca este viernes para reconocer al equipo de fútbol americano de la Marina, Trump ya dejaba esa descripción triunfalista de la contienda. Ha declarado que a EEUU le está yendo "extremadamente bien" y ha destacado los golpes que ha sufrido la fuerza naval iraní. "No tienen Marina, está toda en el fondo del mar, 58 barcos hundidos en dos días", ha dicho. "No vamos a dejar que tengan armas nucleares porque si las tuvieran las usarían y no vamos a dejar que eso suceda".

En esas declaraciones el mandatario también ha asegurado que "ahora nadie quiere ser un líder allí", en referencia a Teherán. "Queremos hablar con ellos y no hay nadie con quien hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así”, ha dicho.

Despliegue

Trump ha informado de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, se encontraban en la Situation Room y conforme se desarrollaba el acto en la Casa Blanca una fuente de la Administración ha confirmado a AP que EEUU despliega en la región otros tres buques de guerra que sumarán otros 2.500 Marines.

La agencia también ha citado a fuentes de la Administración que han desmentido una información del portal 'Axios' que asegura que Trump está estudiando planes para la posibilidad de ocupar o establecer un bloqueo en la isla de Jarg, centro neurálgico para la exportación de crudo de Irán, del que salen el 90% de sus exportaciones y sobre la que EEUU lanzó un ataque el sábado. Aunque esa fuente ha dicho que las fuerzas armadas de EEUU podrían "eliminar la isla de Jarg en cualquier momento", también ha dicho que Trump "no tiene planes" de enviar tropas a Irán. La víspera el republicano dijo que no iba a desplegar tropas pero también proclamó: "Si lo hiciera, desde luego no lo diría".

Antes de montarse en el helicóptero ha vuelto a la misma idea al ser preguntado específicamente por sus planes para la isla de Jarg: "Puede que tenga un plan y puede que no, pero ¿por qué se lo diría a un periodista?", ha dicho.