Crisis en la isla
Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana
El Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió un apagón total este sábado a las 18:38 hora local, el séptimo en los últimos dieciocho meses
EFE
La Habana
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Xenia Magraner, diseñadora del manto de la Virgen: 'Aún no me creo lo que estoy viviendo, está siendo muy emotivo
- Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales
- ¿Hasta cuándo se puede visitar el manto de la Virgen de las Fallas 2026?
- Detenidos tres 'piroturistas' alemanes tras causar destrozos en un hotel de València detonando potentes petardos en la habitación
- València registra tres apuñalamientos en 10 horas el último día de Fallas en dos peleas y un atraco
- VÍDEO | La 'cremà' de la falla Doctor Olóriz empieza con una explosión
- Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent