La izquierda resiste en las grandes ciudades ante el avance de la extrema derecha

Unas elecciones municipales francesas cargadas de suspense. La segunda vuelta de estos comicios tenía como objetivo decantar el equilibrio que había quedado sin definir en la primera ronda. Finalmente, la extrema derecha muestra su poder, extendiendo la red de cargos electos, pero no lo suficiente como para conquistar a las grandes ciudades. La izquierda, mientras tanto, resiste y retiene sus principales grandes bastiones urbanos.

Unos comicios marcados por la polarización, el giro hacia los extremos y la baja participación (57%), que volvió a situarse por debajo de la media registrada en las dos últimas elecciones. Pasadas las ocho de la tarde de este domingo, la atención se centró en las grandes ciudades; en París las encuestas daban como favorito al socialista Emmanuel Grégoire, pero con una ventaja muy ajustada respecto a su rival, Rachida Dati. El desenlace fue más claro y holgado de lo previsto; el socialista se impuso con un 50,5% de los votos, frente a la conservadora que obtuvo 41,4%.

En su primera intervención ya como alcalde de París, Gregoire afirmó que la capital "nunca será de extrema derecha", y tendió la mano a Dati. Tras su discurso, el heredero de Hidalgo se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener las lágrimas al abrazar a su equipo. Fiel a su estilo, el socialista abandonó la sede electoral en una bicicleta pública en dirección hacia el Ayuntamiento de París. Dati, por su parte, se mostró públicamente abatida por los resultados: “No he podido convencer lo suficiente”, reconoció.

La alegría de la izquierda no se limitó a París. En Marsella, el alcalde saliente, Benoit Payan consiguió imponerse al ultraderechista Franck Alisio con una amplia ventaja; 54,7% frente 40,1%, después de una primera vuelta casi empatados.

Según las primeras estimaciones de Elabe a las nueve de la noche, 93 de las 288 grandes ciudades metropolitanas fueron ganadas por la derecha, 50 por la izquierda. Los partidos de Macron ganaron 28, y la extrema derecha ganó en 9 ciudades.

Los insumisos avanzan con limitaciones

La Francia Insumisa, por su lado, reivindicó un avance significativo. El coordinador del partido, Manuel Bompart, celebró el "notable avance de las listas de La France Insumisa" en esta segunda vuelta de las elecciones municipales, citando las victorias en Roubaix y Le Tampon, en la isla de la Reunión. Aunque sin mencionar la pérdida de Limoges que demuestra los límites de su implantación territorial.

Lyon consiguió salvar a su alcalde, el ecologista Grégory Doucet, gracias al pacto con los insumisos que le ayudó a hacer frente al avance de la derecha. Frente a esta alianza, el exministro del Interior y presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, denunció la “melenchonización de la vida política” y criticó nuevamente a los “acuerdos vergonzosos" entre el Partido Socialista (PS) y La Francia Insumisa durante estos comicios.

La extrema derecha reivindica “el mayor avance de toda la historia”

La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, tampoco tardó en pronunciarse durante la noche electoral y celebró a través de sus redes sociales “decenas de victorias", destacando municipios como Carcasona, Montargis u Orange. "Es una victoria importantísima y una confirmación de la estrategia de implantación local del Agrupamiento Nacional", escribe. El presidente del partido, Jordan Bardella, también se mostró positivo con los resultados al haber “logrado en estas elecciones municipales, el mayor avance de toda su historia". Entre los hitos, la formación logró su primera victoria en Alsacia con la conquista de Wittelsheim, una localidad de más de 10.000 habitantes situada cerca de Mulhouse.

Sin embargo, la ultraderecha perdía Toulon en el mano a mano con la alianza entre las derechas conservadoras representada por Josée Massi. También Nimes, donde el partido había conseguido posicionarse como favorito en la primera vuelta para acabar derrotado por los insumisos este domingo.

El avance, no obstante, no se ha traducido en la toma de las grandes ciudades, a excepción de Niza con la victoria de la unión de extrema derecha representada por el polémico Eric Ciotti, con un 47,7%, diez puntos por delante del actual titular, Christian Estrosi (39,5%), quien anunció su retirada de la vida política tras la derrota.

Una de las grandes sorpresas para la derecha llegó con la caída de Tulle (Correze), el bastión del ex presidente socialista, François Hollande. También con la caída del ex primer ministro François Bayrou, quien perdía su alcaldía en Pau en el duelo contra la unión de izquierdas.

Edouard Philippe, ya piensa en las elecciones municipales

Para el líder de Horizontes, Édouard Philippe, ganar estas elecciones municipales era la primera prueba en su carrera hacia la conquista del Palacio del Elíseo. Este domingo, sus vecinos de Le Havre le han dado el aprobado con un 47,71% de votos, diez puntos por delante de su rival Jean-Paul Lecoq (33,25%).

Philippe, candidato a las elecciones presidenciales de 2027, respira tranquilo y prometió a sus electores nada más conocer los primeros resultados no decepcionarlos: "Quiero decirles a los habitantes de Le Havre que no los defraudaré”, afirmó. Desde su sede en Le Havre, el reelegido alcalde de Havre ve "motivos para la esperanza" al ver rechazado el “extremismo”, señaló.