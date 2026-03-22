Trump lanza un balón de oxígeno a la menguante economía de Rusia

Era la primera ocasión en que hablaban por teléfono desde el arranque del año. Y ello, pese a la gran cantidad de temas de mutuo interés que habían surgido en los dos meses y medio transcurridos desde entonces, incluyendo la detención de Nicolás Maduro y el asesinato del ayatolá Alí Jameneí, líderes respectivos de Venezuela e Irán, dos de los principales aliados que aún le quedan al Kremlin en América Latina y Oriente Medio.

A principios de la semana pasada, los presidentes de EEUU y Rusia mantuvieron una conversación telefónica cuyos detalles y contenido apenas fueron hechos públicos. "Putin expresó una serie de consideraciones destinadas a lograr una rápida resolución política y diplomática del conflicto en Irán; como respuesta, el presidente de EEUU proporcionó su valoración sobre la situación en desarrollo en el contexto de la operación israeloamericana", valoró Yuri Ushakov, ayudante del presidente Putin, en el más puro estilo 'langue du bois' (idioma de madera) expresión francesa que se emplea para referirse al lenguaje burocrático, acartonado y repleto de eufemismos con el que portavoces oficiales, en ocasiones, intentan orillar las cuestiones sustanciales. "Destaco que un intercambio de opiniones muy sustantivo tuvo lugar", concluyó el portavoz, siguiendo la misma línea argumental.

Más allá de las divagaciones léxicas del alto funcionario del Kremlin, no tardó mucho tiempo en hacerse evidente a la opinión pública mundial el contenido de ese "muy sustativo" intercambio de pareceres. Y ciertamente, lo hablado entre ambos mandatarios tenía una gran relevancia, tanto para la guerra que agita en estos momentos a Oriente Medio entre EEUU, Israel y el régimen de los ayatolás, como en algunos de los escenarios bélicos que permanecen abiertos en estos momentos el mundo.

A las pocas horas del diálogo telefónico, en Washington se dio a conocer que Administración Trump liberaba, al crudo ruso cargado en petroleros que se hallaban en ese momento en alta mar y que navegaban con destino a la India, de las sanciones adoptadas en septiembre de 2022 por los ministros de Finanzas de las economías industrializadas agrupadas en el G7, es decir, de la obligación de ser vendido el petróleo por debajo de un tope a su precio de venta, fijado en ese momento de 60 dólares por barril. Tres días después, concretamente el 12 de marzo, EEUU dobló su apuesta: el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent anunció la extensión de la medida a la totalidad del petróleo ruso que en esos momentos estaba siendo transportado por vía marítima, independientemente de su destino, mediante una serie de excepciones que tendrían validez hasta el 11 de abril.

El gesto fue descrito por 'The New York Times' como "un significativo vuelco en el esfuerzo de América para castigar a Rusia por su guerra en Ucrania", abriendo de nuevo el debate en EEUU sobre la naturaleza de las relaciones entre Putin y Trump. En el Congreso norteamericano, senadores demócratas se llevaron las manos a la cabeza y acusaron al líder de la Casa Blanca de favorecer, una vez más y por la puerta de detrás, a Rusia, al tiempo que exigieron la comparecencia de Bessent ante la Cámara. "Rusia está proporcionando a Irán inteligencia para atacar y matar a militares estadounidenses, y la respuesta de la Administración Trump ha sido aligerar la presión y facilitarle el acceso a 150 millones de dólares al día para su maquinaria de guerra", se lee en un comunicado conjunto de los legisladores progresistas. La medida, además, podría una tener pronta continuidad. Hace apenas dos días, el analista Paul Globe advertía en una entrevista con 'Kyiv Post' de la posibilidad que la moratoria se extienda más allá del 11 de abril.

En Moscú, las celebraciones no se hicieron esperar. "EEUU está reconociendo lo obvio: sin el petróleo ruso, el mercado global de energía no puede permanecer estable", se congratuló Kirill Dmitriev, representante del Kremlin en las negociaciones sobre Ucrania. Y razones no le faltaban para el aplauso, ya que, tras cuatro años de sanciones, todo apuntaba a que la cuenta atrás para que la economía rusa empezara a sufrir severos desajustes había comenzado.

"La economía rusa entraba en 2026 en una situación mucho más enfermiza que un año antes", describe en un mensaje de Telegram a El Periódico Tatiana Mitrova, investigadora del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia. "El problema no era un colapso inminente, sino la combinación de crecimiento lento (del PIB), elevada inflación, dinero caro (créditos) y la intensificación de la presión sobre el presupuesto estatal", continúa.

Charles Hecker, investigador asociado del think tank Royal United Services Institute (RUSI) y autor del libro 'Zero Sum, the Arc of International Business in Russia' (C Hurst & Co Publishers Ltd, 2025) comparte esta problemática valoración, también en conversación con El Periódico. "El pronóstico de crecimiento para 2026 era próximo a cero, de cara a 2027 era negativo", destaca. De hecho, hasta hace dos semanas, fecha en que se anunció el levantamiento temporal de sanciones, el Gobierno ruso incluso "se planteaba introducir recortes en el presupuesto", ante las evidencias de que el porcentaje del déficit en relación con el PIB aumentaba de forma alarmante, rememora este analista.

Tabú sancionador

Una vez roto el tabú sancionador, vigente tras la invasión rusa de Ucrania, los expertos se afanan en cuantificar los ingresos extra que concederá este balón de oxígeno concedido por la Administración Trump a un régimen, el de Putin, el más castigado del mundo, objeto de más de 28.000 medidas de represalia desde la anexión de Crimea en 2014, para calibrar de esta manera su posible impacto en la guerra de Ucrania. En un mensaje a este diario, Mark Sobel, vicedirector del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF, por sus siglas en inglés) hace suya la valoración de "muchos analistas" que fijan dicha cifra en torno a los "150 millones de dólares diarios", mientras que Hecker la cuantifica en al menos "miles de millones", números que podrá concretar una vez se sepa cuánto tiempo "el precio del petróleo permanecerá elevado" y "se mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz".

El petrolero Aqua Titan, que transportaba petróleo ruso, se dirigía inicialmente a China. / Brian Kushner/MarineTraffic.com

Su impacto en la maltrecha economía rusa es todavía incierto, y dependerá en gran medida de si el alivio de sanciones "es temporal", valora Mitrova, o si acaba consolidándose, como parece apostar Moscú. A corto plazo, enumera esta experta, cabe esperar "un crecimiento de los ingresos por exportación de petróleo", "mayor facilidad en la venta de los haberes congelados", una "ligera reducción de la presión sobre el presupuesto" pero sobre todo una "mejora de la posición negociadora de Moscú respecto a la reducción adicional de las sanciones". En opinión de esta analista, por el momento, las medidas decretadas por Washington no equivalen a un replanteamiento de la política de sanciones, sino más bien a un "reducido alivio".

El experto Sobel es de la misma opinión, sobre todo porque Rusia "no puede contar con ello de forma indefinida". El vicedirector de OMFIF recuerda que, "incluso si el cuadro fiscal de Rusia mejora sustancialmente", las dinámicas fundamentales que están degradando a la economía rusa se mantendrán. "Una parte significativa de sus fondos soberanos se han gastado, lo que complica la política monetaria y ha empujado al alza los tipos de interés", deteriorando de paso "el clima inversor". No obstante, todo dependerá de las decisiones que se adopten en Washington, para cuyo Gobierno, la principal prioridad es "mantener bajos los precios del petróleo" mientras dure el ataque militar a Irán, constata Hecker.

El día a día de los ciudadanos rusos, eso sí, ha empeorado sustancialmente en comparación a la existencia que llevaban hace cuatro años, antes de que Putin ordenara la invasión del país vecino. Se trata de un sufrimiento colectivo compartido por el grueso de la población, sin apenas burbujas de privilegiados, ni siquiera en las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, más allá de aquellas personas pertenecientes al negocio armamentístico o a la tecnología de uso dual susceptible de tener aplicación militar, sectores que están acumulando grandes fortunas.

Elevada inflación

Los ciudadanos llevan años sufriendo elevadas tasas de inflación, que en Occidente serían socialmente insostenibles. En 2024, de acuerdo con la caja de ahorros Sverbank, el incremento de los precios ascendió a 9,5%, en el año siguiente al 5,3% y en 2026 se prevé que ronde el 4%, un fenómeno que, además, afecta en particular a productos y servicios de uso común. Los créditos para el consumo, la compra de viviendas o los negocios son caros y están fuera del alcance de muchos. Y lo que puede acabar influyendo en el estado de ánimo de la ciudadanía: la constatación de que el dinero procedente de los impuestos "se dirige hacia la guerra y la seguridad, y no a las infraestructuras, la sanidad o el desarrollo de las regiones", constata Mitrova.

Hace apenas un mes, el rotativo 'Kommersant' dibujó un panorama deprimente para las provincias de la vasta geografía rusa. El déficit en este sector del erario público alcanzó los 19.200 millones de dólares, una cifra 3,6 veces superior a la del ejercicio anterior. Incluyendo la anexionada Crimea y los territorios del este de Ucrania, la Federación Rusa cuenta con 89 sujetos federales, entre regiones, territorios y repúblicas, 74 de los cuales han registrado en 2025 déficit en sus cuentas, en contraposición con el medio centenar del año anterior. De hecho, las regiones están asumiendo la labor de sufragar las indemnizaciones a los soldados heridos y a los familiares de los fallecidos en el campo de batalla.

A largo plazo, la ciudadanía deberá interiorizar que su situación actual no cambiará sustancialmente, incluso en el caso de un armisticio, y que la ausencia de perspectivas del país marcarán los años a venir, al menos mientras el presidente Putin "se mantenga en el poder", augura Sobel. El país ha padecido una brutal hemorragia poblacional, en particular entre los sectores de la sociedad más productivos, dinámicos y vinculados a la economía global. Entre medio millón y un millón de personas han abandonado el país, huyendo del belicismo, la represión política y una posible conscripción militar. A esta cifra hay que añadirle los 1,2 millones de bajas militares, entre muertos, heridos y desaparecidos en el frente militar, según estimaciones de 'Kyiv Independent', que superan de largo las pérdidas militares de Ucrania, en un ratio de 2,5 a uno. Tal y como concluye Sobel, "Putin no logra encontrar una rampa de salida de la guerra, un conflicto que debía ganar en dos semanas y que se prolonga ya cuatro años".