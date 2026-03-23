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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski anuncia una nueva ronda de conversaciones en EEUU entre las delegaciones ucraniana y estadounidense
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski tras las reuniones en EEUU cree posible un nuevo intercambio de prisioneros
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.
"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.
Merz habla con Trump
El canciller alemán, Friedrich Merz, conversó este domingo por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, respecto a la que Merz se ha mostrado cada vez más crítico, y también sobre la guerra rusa en Ucrania, informó en sus redes sociales. "He hablado esta tarde con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania. Hemos acordado mantener un contacto estrecho. Nuestro intercambio continuará pronto", señaló Merz en un breve texto en la red social.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo el lanzamiento por parte de Rusia de más de 1.500 drones suicidas, más de 1.200 bombas aéreas guiadas y dos misiles en una semana contra Ucrania, coincidiendo con el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos. "Durante la última semana, Rusia lanzó contra Ucrania casi 1.550 drones de ataque, más de 1.260 bombas aéreas guiadas, y también hubo dos misiles. Durante esa misma semana, debido al alivio de las sanciones, Rusia aumentó el volumen de ventas de petróleo crudo para financiar su guerra", dijo en un mensaje de Telegram.
139 drones suicidas
Rusia atacó en las últimas horas Ucrania con 139 drones suicidas, incluida la región de Kiev, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades locales. En concreto, Rusia lanzó drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea.
Dos muertos y un herido en Bélgorod
Al menos dos civiles rusos murieron y otro resultó herido tras un bombardeo perpetrado este sábado por la artillería del Ejército ucraniano contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "En la localidad de Smoródino del distrito Graivoron dos personas murieron y otra resultó herida tras un bombardeo de la artillería ucraniana. El ataque tuvo como objetivo una institución pública, pueden quedar personas bajo los escombros", escribió en su canal de Telegram.
154 drones
Rusia atacó Ucrania en las últimas horas con 154 drones suicidas y aunque las defensas aéreas pudieron derribar o neutralizar 148, el ataque dejó a la ciudad de Cherníguiv, en el norte del país, sin suministro eléctrico. "Cherníguiv ha quedado completamente sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de la Federación de Rusia contra la infraestructura energética en la región" homónima, señaló el Ayuntamiento en un mensaje de Telegram.
Rusia denuncia los ataques "temerarios" de Ucrania contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream
Las autoridades de Rusia han denunciado este viernes los ataques "temerarios" de las fuerzas ucranianas contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream, que sirven para transportar gas natural desde territorio ruso a Turquía a través del mar Negro, una situación que se produce a medida que Moscú "comete actos terroristas contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales".
"Estas acciones temerarias de Kiev son coherentes con los ataques terroristas autorizados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales del Mediterráneo y el mar Negro, así como contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una empresa con importante capital extranjero", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, en un comunicado.
Francia incauta en el Mediterráneo un petrolero sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia
La Armada de Francia ha anunciado este viernes la incautación del buque 'Deyna', con bandera de Mozambique y sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia, una operación encabezada por París en la que han participado otros "socios", entre ellos Reino Unido.
"Mantenemos el rumo. La Armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la 'flota fantasma', el 'Deyna'", ha afirmado el presidente francés, Emmanuel Macron. "La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", ha añadido.
Ucrania dice estar ayudando a reforzar la defensa aérea de cinco países de Oriente Medio
Ucrania trabaja con cinco países de Oriente Medio para ayudarles a protegerse de los drones Shahed iraníes y a construir su sistema de defensa aérea, según dijo este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de ser informado por el jefe de su Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, de los resultado de su reciente gira por países afectados por los bombardeos de Irán.
El presidente ucraniano insistió en X en que EE. UU. también ha pedido la asistencia de expertos de Kiev a su personal militar en sus esfuerzos por defender “dos zonas” de Oriente Medio.
Rostec suministra una partida de sistemas antiaéreos Pantsir-S al Ejército ruso
La compañía Visokotochniye Kompleksi (Sistemas de Alta Precisión) de la corporación armamentística rusa Rostec informó este viernes del envío de una partida de sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantsir-S a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.
"Las máquinas de combate superaron todas las pruebas necesarias y fueron recibidas por los representantes del Ejército", señaló la empresa en su canal de Telegram, en el que publicó un vídeo con los sistemas antiaéreos.
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