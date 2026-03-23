Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski tras las reuniones en EEUU cree posible un nuevo intercambio de prisioneros

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.