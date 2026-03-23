A los 88 años
Muere Lionel Jospin, exprimer ministro socialista de Francia y 'padre' de la semana laboral de 35 horas
Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa
Redacción
El exprimer ministro socialista de Francia Lionel Jospin ha muerto a la edad de 88 años, según han confirmado fuentes familiares.
Primer ministro de Francia entre 1997 y 2002 durante la presidencia de Jacques Chirac, Jospin también fue primer secretario del Partido Socialista y miembro del Consejo Constitucional. Su mandato se caracterizó por políticas de centroizquierda, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, privatizaciones selectivas y reformas sociales.
El socialdemócrata quedó eliminado en la primera vuelta de las presidenciales, lo que marcó su retirada de la política activa. Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa.
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en València
- El aeropuerto de Valencia inaugura una terraza de acceso libre con vistas a los aviones
- Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos
- Ontinyent dice adiós a los contenedores en las calles: las claves del nuevo sistema de recogida y el reto de vencer la resistencia vecinal
- La primavera despierta en València con un centro tomado por los visitantes
- Las gasolineras valencianas desatan una 'guerra de precios' tras la bajada de impuestos del Gobierno
- Una veintena de profesionales se presentan a la plaza de coordinador del corredor mediterráneo