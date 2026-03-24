EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump pone como ejemplo a Delcy Rodríguez para el futuro líder de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este lunes como ejemplo el caso de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para el futuro liderazgo de Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

"Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán", declaró el mandatario a la prensa.

Delcy Rodríguez sucedió a Nicolás Maduro como presidenta encargada tras la captura del líder chavista, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses y desde entonces ha tejido una estrecha relación con Washington.