Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania con misiles y drones y mata a al menos tres personas

El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, en el que han muerto al menos tres personas, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

Dos de las víctimas han muerto en la región de Poltava del centro-este de Ucrania, donde once personas han resultado heridas al alcanzar el ataque una zona residencial.

Otra persona ha perdido la vida en la región de Zaporiyia, en el sureste del país. Allí el ataque ha provocado daños en edificios residenciales y en una infraestructura industrial. Cinco personas han resultado heridas en la región.