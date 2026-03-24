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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ataca Ucrania con misiles y drones y mata a al menos tres personas
El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, en el que han muerto al menos tres personas, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.
Dos de las víctimas han muerto en la región de Poltava del centro-este de Ucrania, donde once personas han resultado heridas al alcanzar el ataque una zona residencial.
Otra persona ha perdido la vida en la región de Zaporiyia, en el sureste del país. Allí el ataque ha provocado daños en edificios residenciales y en una infraestructura industrial. Cinco personas han resultado heridas en la región.
Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán
El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, acusó este lunes, durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo, a Rusia de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Estados Unidos e Israel. "Moscú ha estado proporcionando un apoyo militar sustancial al régimen de Teherán. Rusia no es solo su principal aliado, sino también el principal cómplice y actor central de ataques ilegales contra infraestructuras civiles de los países del Golfo", aseguró Melnyk en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania. Según Melnyk, el Kremlin proporciona a Teherán apoyo en inteligencia, incluyendo imágenes satelitales y otros datos "cruciales" que facilitan ataques contra activos militares estadounidenses en Oriente Próximo.
Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según el subsecretario de Estado de EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según declaró este lunes el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Desde el día en que volvió a asumir el cargo, Trump ha dejado claro que está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania. El conflicto nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente", aseguró Landau en una sesión del Consejo sobre la situación en ese país. Landau cargó contra la ONU y su "incapacidad para detener la guerra": "La razón principal por la que se creó la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue poner fin a las guerras futuras, pero la organización sigue empantanándose en cuestiones secundarias y fracasando en esa misión fundamental", aseveró.
Lituania investiga la entrada de un dron en su espacio aéreo procedente de Bielorrusia
Las autoridades de Lituania han anunciado este lunes la apertura de una investigación tras la caída de un dron durante la noche en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia. El dron entró en el espacio aéreo lituano y se estrelló cerca del lago Lavysas, en el extremo sur del país y a unos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, según ha indicado el Ministerio de Defensa del país báltico. Gintautas Ciunis, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha señalado que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, durante una rueda de prensa recogida por la cadena estatal LRT.
Rusia informa de un muerto en Zaporiyia y un herido en Donetsk por ataques ucranianos
Una mujer de 71 años murió este lunes en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia, debido a un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales. Según el gobernador designado por Rusia, Yevgueni Balitski, el bombardeo tuvo lugar en la localidad de Mijailovka. Como resultado, murió una mujer nacida en 1955 y seis casas resultaron dañadas, escribió Balitski en el servicio de mensajería ruso MAX. Mientras, el alcalde la ciudad de Donetsk leal a Moscú, Alexéi Kulemzin, informó de que una mujer herida a causa de un ataque con dron en esa urbe.
Moldavia quiere sumarse a la Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania
Moldavia desea unirse a la Coalición de Voluntarios que apoya a Ucrania, declaró este lunes su presidenta, la europeísta Maia Sandu. "Quisiera recordar que ya estamos brindando apoyo a Ucrania, entrenando a sus zapadores. Y esto es precisamente lo que podemos hacer y lo que hemos propuesto a hacer si recibimos el visto bueno definitivo de los miembros de la 'Coalición de los Voluntarios'", dijo Sandu, citada por el portal NewsMaker.md. Según Sandu, la participación de Moldavia en ese grupo no contradice la neutralidad del país, consagrada en la Constitución moldava.
Ucrania contiene la ofensiva rusa al inicio de la primavera
Las fuerzas ucranianas repelen la mayoría de los ataques y contraatacan en algunas zonas del frente en duros enfrentamientos que marcan la actual ofensiva primaveral de Rusia contra Ucrania.
La mejora de las condiciones meteorológicas ha propiciado ataques rusos a gran escala en el este de Ucrania, donde sus fuerzas intentan alcanzar el objetivo declarado por Moscú de capturar alrededor del 20 % de la región oriental de Donetsk que sigue bajo control de Kiev.
El epicentro de los cuatro días de combates especialmente intensos de la semana pasada se situó cerca de Pokrovsk, según el comandante en jefe del ejército defensor, Oleksandr Sirski, en lo que los analistas militares consideran que es el inicio de la ofensiva de primavera de Rusia.
Moscú niega que el petrolero apresado por Francia tenga tripulantes rusos
Las autoridades rusas negaron este lunes que el petrolero 'Deyna', que fue apresado la pasada semana en aguas del Mediterráneo por Francia, incluya tripulantes de su país.
"En respuesta a una petición de la Embajada rusa, la parte francesa comunicó que en la tribulación del apresado petrolero 'Deyna' no hay ciudadanos rusos", informaron fuentes diplomáticas a la agencia RIA Nóvosti.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió este lunes "sin comentarios" a la pregunta sobre la suerte del barco sospechoso de pertenecer a la conocida como 'flota fantasma' rusa.
Ucrania dice haber alcanzado dos infraestructuras petroleras estratégicas en Rusia
Ataques ucranianos alcanzaron durante la pasada noche la terminal petrolera Transneft del puerto ruso del mar Báltico de Primorsk y una refinería situada en Ufá, capital de la república rusa de Baskortostán y situada a unos 1.500 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana, según informó el Estado Mayor de Kiev.
En el puerto de Primorsk, situado en la región de Leningrado, se produjeron impactos en una zona de tanques de combustible y en una infraestructura de carga de petróleo, según la fuente, que informó también de un incendio en el perímetro de la terminal debido al ataque.
Drones ucranianos alcanzan un tanque de combustible ruso en el golfo de Finlandia
Un tanque de combustible se incendió en el puerto ruso de Primorsk, entre las ciudades de Helsinki y San Petersburgo, debido a un ataque masivo de drones ucranianos contra Rusia durante la pasada noche.
"Un tanque de combustible en el puerto de Primorsk quedó dañado, lo que provocó un incendio", informó el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko en su canal de Max, citado por TASS.
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