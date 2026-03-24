El Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria "temporal" a Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra Luiz Inacio Lula da Silva, el 8 de enero de 2023. El excapitán del Ejército se encontraba hospitalizado por una neumonía. El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso y enemigo público del bolsonarismo más radical, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y extendió el beneficio por 90 días desde el momento en que se le otorgue el alta médica. De Moraes respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que Bolsonaro "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado estableció que el exmandatario deberá llevar una tobillera electrónica. Además, tendrá prohibido utilizar las redes sociales o grabar audios o vídeos. Bolsonaro era un constante agitador en el espacio virtual antes de ser sentenciado. De Moraes advirtió que en caso de trasgresiónn de este impedimento se revisará el beneficio. "El incumplimiento de las normas del arresto domiciliario humanitario temporal o de cualquiera de las medidas cautelares implicará su revocación y el regreso inmediato al régimen de reclusión o, si fuera necesario, al hospital penitenciario".

Una vez que transcurran los tres meses, el STF revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta meses atrás en el marco de un juicio histórico. Mientras cumpla la prisión domiciliaria podrá ser visitado por sus hijos y los abogados "en las mismas condiciones legales que en el centro penitenciario, es decir, los miércoles y sábados".

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio. Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El excapitán abandonó recién el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora". Esta última hospitalización aumentó la presión política sobre De Moraes, quien fue el juez más activo durante el proceso contra el ex mandatario.

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El juez se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, en la actualidad candidato a presidente del espacio de la ultraderecha y la derecha. De Moraes también se reunió con la ex Primera Dama, Michelle Bolsonaro. Su esposo viene padeciendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018. Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.