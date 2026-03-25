Crisis en Italia: tercera dimisión en el Gobierno de Meloni en menos de 48 horas

El pulso entre la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha durado menos de 48 horas. Furiosa como nunca, el martes por la noche, la jefa del Ejecutivo había pedido su dimisión en el marco de una inusual purga de las figuras más controvertidas de su Gobierno derechista, como respuesta a la derrota en el referéndum sobre su reforma del poder judicial. Santanchè, que en un primer momento se había resistido a abandonar el cargo, ha acabado cediendo.

La aceleración de los acontecimientos ha llegado después de que, muy hábilmente, el Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, impulsara una moción de censura contra Santanchè que debía debatirse el lunes y votarse el miércoles. De hecho, como no es infrecuente en Italia, los rumores sobre una posible renuncia de la ministra habían comenzado a multiplicarse ya esta misma tarde.

La ya desahuciada Santanchè ha presentado su renuncia con una carta en la que se ha quitado alguna piedra del zapato. "Querida Giorgia, te presento, tal como has solicitado oficialmente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste confiarme y que creo haber desempeñado lo mejor posible", ha señalado esta política, salpicada por escándalos desde el inicio de la legislatura y en el contexto de una creciente presión política. "Ayer [por el martes] te trasladé mi negativa a una dimisión inmediata […] porque quería que se desvinculara del referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que en absoluto ha sido determinada por mí", ha añadido.

Durante la pandemia

Su salida es la tercera dimisión desde el martes. Llega, en concreto, después de la del subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, cuestionado por sus presuntos vínculos con la mafia, y la de Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del mismo ministerio e implicada en la controvertida puesta en libertad del militar libio Osama al-Masri, acusado de crímenes de guerra. Los dos son figuras son cercanas al ministro de Justicia, Carlo Nordio, uno de los principales autores de la ya archivada reforma del poder judicial, a quien, sin embargo, Meloni no habría solicitado la renuncia, según han informado diversos medios italianos.

En cambio, Santanchè, integrante del partido de Meloni, Hermanos de Italia, ha sido en estos años una de sus políticas más controvertidas. Envuelta en todo tipo de casos judiciales y polémicas públicas, ha sido incluso acusada de inflar y maquillar datos para ocultar pérdidas (el caso conocido como Visibilia). También ha sido criticada por conflictos de interés entre su papel público y sus negocios privados, así como por presunto uso irregular de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19. Pero además, otro dato: Delmastro, Bartolozzi y Santanchè están todos involucrados en casos que están los tribunales.

Tanto es así que, en las horas previas a la renuncia de Santachè, su dimisión había sido reclamada incluso por compañeros de partido. "Quien forma parte de un equipo de gobierno debería valorar las circunstancias y poner su cargo a disposición. Si eso es lo que pide la presidenta del Consejo de Ministros, me parece evidente que debe acabar así", llegó a decir el vicepresidente del Congreso italiano, Fabio Rampelli. Por su parte, Lucio Malan, jefe del grupo de senadores de Hermanos de Italia, había señalado que Santanchè seguiría "las instrucciones de la primera ministra", reforzando la idea de que su salida era inevitable.

Crisis

La dimisión de Santanchè ha dado alas a una oposición ya eufórica por la victoria en el referéndum. "Esta renuncia, que ha tardado en llegar, solicitada formalmente por la presidenta Meloni, certifica que Italia atraviesa una crisis política de la mayoría de centroderecha”, ha sostenido Angelo Bonelli, diputado de Alianza de Verdes e Izquierda y coportavoz de Europa Verde. "Finalmente ha acabado este teatrillo indigno", ha añadido Nicola Frantoianni, de la misma formación.

Noticias relacionadas

Por su parte, la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, ha dejado claro que su formación está preparada para un adelanto electoral y lista "en cualquier momento" ante una eventual convocatoria de elecciones anticipadas. Otros, como el centrista Carlo Calenda, líder del partido Acción, han pedido a la mandataria que ahora explique "la fase dos" de su mandato.