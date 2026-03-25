La portavoz de Trump advierte a Irán: “El presidente no echa faroles y está preparado para desatar el infierno”

En medio de la bruma que rodea a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el plan de 15 puntos que Donald Trump ha presentado a Teherán para ese diálogo, la Casa Blanca ha lanzado este miércoles un mensaje doble en el que se combina una apuesta por la diplomacia y la amenaza de “desatar el infierno”.

Ha sido Karoline Leavitt, secretaria de prensa del republicano, quien lo ha expuesto en su rueda de prensa diaria. Tras describir en términos triunfales los éxitos de la operación “Furia épica”, la portavoz ha dicho: “La preferencia del presidente siempre es la paz", ha declarado con palabras que chocan con la realidad del segundo mandato del republicano. No necesita haber más muerte y destrucción. Pero si Irán no acepta la realidad de este momento, si no entienden que han sido derrotados militarmente, el presidente Trump asegurará que son golpeados con más fuerza que nunca antes. El presidente no echa faroles y está preparado para desatar el infierno”.

"Estamos muy cerca de cumplir los objetivos centrales y la misión militar sigue incesante", ha dicho Leavitt, que ha afirmado que la campaña va "por delante del calendario previsto". "El régimen iraní está siendo mutilado día a día y su capacidad de amenazar EEUU y a nuestros aliados están siendo significativamente debilitada, sus ambiciones de construir un arma nuclear han sido demolidas. Por eso empezamos a ver al régimen buscar una rampa de salida. Reconocen que están siendo aplastados", ha asegurado.

Interrogantes sobre el diálogo y el plan de paz

Leavitt no ha querido confirmar informaciones como una de CNN que apuntan a la posibilidad de que el vicepresidente J. D. Vance, participe en negociaciones con Teherán en Pakistán. De hecho, ha eludido también responder a preguntas sobre quiénes son los interlocutores de Teherán. Lo que sí ha asegurado es que las conversaciones, que ha dicho que se iniciaron el sábado, “continúan y son productivas”. Ese es el argumento que Trump usó para anunciar el lunes una moratoria de cinco días a su amenaza de bombardear plantas eléctricas y otras instalaciones energéticas en Irán.

Leavitt ha urgido a tener cautela sobre la información que se publica sobre el plan de 15 puntos, que el propio Trump anunció genéricamente el lunes. “La Casa Blanca nunca confirmó el plan completo”, ha destacado Leavitt, que ha admitido que “hay elementos de verdad” en informaciones publicadas pero ha sugerido que otras que dan detalles usando fuentes anónimas “no son del todo fácticas” y contienen puntos que son, según ha dicho, “especulación”.

Noticias relacionadas

La secretaria de prensa tampoco ha podido dar respuesta a la pregunta directa de qué calendario maneja Trump para la potencial reapertura del estrecho de Ormuz. "No tenemos un calendario específico, pero es algo en lo que la Administración trabaja para conseguir tan rápido como se pueda".