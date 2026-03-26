Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque | DIRECTO

El precio del petróleo sube hasta los 114 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 2,5% en torno a las 8.00 horas de este jueves y se movía por encima de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 2,4%, hasta los 92,4 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo en la apertura de este jueves se debe a las señales contradictorias que están recibiendo los mercados sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel.