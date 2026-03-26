Rutte elogia a Sánchez por el aumento del gasto en defensa pero insiste en que deberá cumplir con el 5%

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elogiado el esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar el gasto en defensa durante la presentación del informe anual sobre la actividad de la alianza, que certifica que España llegó al 2%, pero ha reiterado su convicción de que deberán alcanzar el 5% pactado en La Haya si quieren cumplir con los objetivos de capacidades de la alianza.

"A principios del año pasado, el gasto en defensa español era de alrededor del 1,34%, y en abril, recibí una llamada del presidente Sánchez, diciéndome que llegaríamos al 2% [del PIB]. Y así fue", ha explicado Rutte. "Esto supone miles de millones adicionales de gasto estructural en defensa" para una de las economías más grandes de la alianza, ha destacado el secretario general.

Sin embargo, durante la cumbre de La Haya el pasado verano, los aliados se comprometieron a elevar el gasto hasta el 5% del PIB. España respaldó el objetivo, pero discrepa sobre la necesidad de alcanzarlo para cumplir con los objetivos de capacidades, es decir, el armamento, equipamiento y personal que la OTAN necesita.

"Nosotros creemos que España necesita el 3,5% [del PIB] para cumplir con los objetivos de capacidades. España cree que se puede lograr con el 2,2%. El futuro dirá quién tiene razón. Yo creo que soy yo", ha subrayado el secretario general. España es el cuarto país de la OTAN con menos gasto militar, solo por delante de Albania, Canadá y Bélgica. Sin embargo, es de los países que más gastan en gran equipamiento, en innovación y en desarrollo.

Pero no solo España ha aumentado su inversión en defensa. En 2025, los aliados aumentaron el gasto militar un 20% respecto al año anterior. Para Rutte, este aumento se explica por "un reconocimiento colectivo" de los cambios en el entorno de seguridad de la alianza. "Estamos invirtiendo porque es esencial para poder combatir las amenazas a las que nos enfrentamos", ha explicado.

Rusia, principal amenaza

El informe anual de la OTAN sitúa a Rusia como principal amenaza para la alianza. "Rusia sigue siendo la amenaza más importante y directa para la seguridad de la zona euroatlántica", ha dicho Rutte. El secretario general ha destacado la respuesta "clara, rápida y decisiva" de los aliados a los intentos del Kremlin y otras fuerzas de socavar su seguridad.

En este sentido, Rutte ha destacado además la importancia de continuar apoyando a Ucrania. "En 2025, los aliados proporcionaron la gran mayoría de la ayuda militar a Ucrania, además de apoyo humanitario y otras formas de ayuda no letal", ha explicado. Cuando la guerra acabe, ha añadido el holandés, los aliados estarán también para contribuir a las garantías de seguridad.

De pérfil ante Trump

Como viene siendo habitual, Rutte ha evitado sancionar los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la alianza. El republicano llamó "cobardes" a los aliados por no sumarse a la guerra que su Ejecutivo ha lanzado contra Irán con el apoyo de Israel, y de la que la Casa Blanca no informó a ningún país miembro de la OTAN."“La OTAN ha reconocido desde hace tiempo la amenaza que representa el programa nuclear iraní en relación con sus aliados y sus intereses. Y lo que está haciendo Estados Unidos perjudicará sus capacidades", ha dicho Rutte.

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Respecto a los ataques de Trump, ha dicho que se deben a la "frustración" del presidente "porque los europeos se están tomando un poco de tiempo para responder a sus solicitudes sobre el tema de asegurar que estas líneas de comunicación y transporte marítimo estén abiertas". Esto se debe no solo a que buena parte de estos países no comparten ni los objetivos ni los medios para conseguirlos de esta guerra, sino también a que no habían sido informados. Una decisión para la que el secretario general considera que Estados Unidos "tenía buenas razones".