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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos

Un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruido en la República Popular de Donetsk.

Un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruido en la República Popular de Donetsk. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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