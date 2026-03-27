Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La oficina de DDHH de la ONU denuncia que la tasa de víctimas civiles en Ucrania en 2026 casi dobla la de 2025

La vicesecretaria general de la ONU para Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha denunciado este jueves un aumento de muertes civiles en los dos primeros meses de 2026 en la guerra de Ucrania, especialmente de personas mayores, que casi duplica la tasa registrada en 2025, al tiempo que ha alertado de que "el peligro no hace más que aumentar", apuntando en concreto a los ataques con drones.

"Durante los dos primeros meses de este año, el 60% de todas las víctimas civiles se encontraban en regiones de primera línea y casi la mitad de los fallecidos eran personas mayores", ha declarado Al Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde ha advertido de que la tasa de víctimas en enero y febrero representa casi el doble de la registrada en 2025.

A este respecto, los datos de Naciones Unidas muestra que en 2025, al menos 580 civiles murieron y 3.000 resultaron heridos en este tipo de ataques. Pero solo en los dos primeros meses de este año, 107 fueron asesinados y 430, heridos.